馬克龍：採取適當措施保護法國人

法國防疫

面對新冠病例的激增，意大利決定對所有來自中國的旅客進行強制性檢測。 法國國內新聞台28日從愛麗舍宮獲悉，中國正面臨新冠病例激增的情況，法國總統已要求政府“採取適當措施保護法國人”。

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法國政府確保“非常仔細地關注中國局勢的演變”，面對新冠病例激增，法國政府12 月 28 日表示，正在“研究所有有用的措施”。

中國“清零”政策本月突然結束引起了多個國家的擔憂，其中包括意大利，該國已決定恢復對所有來自中國的旅客進行強制性檢測。美國也在考慮入境限制對於中國遊客來說，因為中國面臨著世界上最大的污染浪潮，新變種的出現加劇了這一浪潮。 日本也將從周五起恢復對來自中國大陸的旅客進行強制性 PCR 檢測。

法國衛生部周三表示，在法國，“衛生和預防部正在密切關注中國局勢的演變”。 他補充說：“他準備與法國的歐洲夥伴一起，在現有的法律框架內研究所有可能因此實施的有用措施。”

自 2022 年 8 月 1 日起，並通過了終止為抗擊新冠流行病而制定的特殊制度的法律，旅行者在抵達法國之前不再需要完成任何手續，無論是在哪個國家或地區來的乘客。

但是，該文本使政府有可能在 1 月 31 日之前強制要求 12 歲以上的人在入境之前進行陰性測試，“如果出現和傳播‘新變種’，可能構成嚴重的健康威脅。