歐洲疾病預防控制中心：對來自中國的旅客進行新冠檢測“不合理”

入關措施

中國開放邊境引發多重憂慮，多國對入境旅客加強防疫。意大利於周三率先下令對所有來自中國的旅客進行COVID-19抗原拭子檢測。同時，該國呼籲歐盟統一行動。歐洲疾病預防控制中心29日表示：對來自中國的旅客進行新冠檢測是“不合理的”。歐洲疾病預防控制中心補充說：二十七國“免疫接種水平較高”，“在中國流行的變種病毒已在歐盟流行”。

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意大利副總理兼交通部長馬泰奧‧‧薩爾維尼（Matteo Salvini）在推特上說，“我已經要求在整個歐洲實行檢查和可能的限制”。

意大利米蘭市主要機場於12月26日開始對從北京和上海抵達的乘客進行檢測，發現其中近一半的人受到感染。

意大利總理喬治亞‧梅洛尼（Giorgia Meloni）12月29日表示，意大利期望並希望歐盟能夠效仿其做法，對所有從中國飛抵的旅客實施COVID強制檢測。

她說，意大利的措施如果不擴展到整個歐盟，就無法完全有效。她表示，初步測試顯示，來自中國的COVID陽性旅客身上已經有奧秘克戎Omicron變種。

梅洛尼在羅馬舉行的年終新聞發布會上說：“我們期待並希望歐盟願意以這種方式行事”。

梅洛尼在擔任反對黨領袖時曾批評閉關鎖國的做法。面對潛在的新一輪COVID危機，她認為重新採取限制性措施並非最佳處理方式。

歐盟高級衛生官員周四在布魯塞爾舉行會談，試圖就此事協調立場，共同應對中共在疫情高漲時放開邊境管制所帶來的遊客激增。

“歐盟衛生安全委員會正在開會……討論中國的COVID-19情況以及可能採取的協調措施。”歐盟委員會衛生總局在推特上說。

衛生安全委員會由整個集團的衛生官員組成，由歐盟委員會主持。

在歐洲COVID-19大流行高峰期，該委員會經常開會以協調政策。任何決定都只是諮詢性的，但其目的是讓成員國商定一條共同路線，並在整個集團內實施。

德國、法國和葡萄牙周三表示，沒有必要實施新的旅行限制；挪威不是歐盟成員國，但卻是申根區協議的一部分，也在採取類似做法。