美國下周五起亦要求中港澳入境旅客接受檢測 傳英國考慮中

中國新冠疫情

繼多個國家之後，美國亦要求由包括香港和澳門在內的中國入境旅客接受新冠病毒檢測，自下月5日起生效。另外，英國傳媒報道，交通部等官員今天將會評估是否對從中國入境的旅客實施疫情限制措施。

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美國衛生部於星期三發出聲明，要求所有兩歲及以上，從中國內地丶香港及澳門乘坐飛機前往美國的乘客，須持有48小時檢測陰性證明；如出發前十日檢測陽性的乘客，可以出示康復證明文件代替。有關措施適用於途經第三國抵達美國，以及在美國轉機前往其他目的地的旅客。

聲明續稱，將繼續監察情況，並在必要時調整措施。聲明又指責中方未能提供充分和透明的疫情數據，指相關資料對於有效監測激增個案及減少新變種病毒至關重要。

官方推斷：蜀逾5千萬人丶全國8億人感染 華往米蘭航班半數人中招

中國上周仍在疫情「海嘯期」，但突然宣布下月8日起撤銷防疫措施和恢復中國人民前往境外的簽注，但不同省市公布的感染數據和推斷數字，均遠多於中國衛生健康委員會停止公布每日感染人數前的官方數據，每天新增感染人數以百萬人計，當中，根據網媒澎湃新聞28日報道，四川省疾控中心抽樣調查21個市州和183個縣市的 16萬人後發現，63.52%受訪者核酸或快測呈陽性，另有28%沒做檢測但有發燒咳嗽等癥狀，因此實際感染率應更高。中心25日更按此推算，四川感染的人口或超過5200萬人，全國亦至少六成丶超過八億人受感染。

面對資訊不公開的情況，意大利丶日本丶印度丶馬來西亞和台灣早在美國之前已決定要求中國和港澳人士入境時進行核酸檢測，意大利周三宣布要求所有來自中國的旅客進行抗原檢測和病毒測序時更指出，兩班分別從北京和上海前往米蘭的班機，均有過半數乘客確診，其中一班機的62名乘客中，有35人染疫，「中招率」達56%；另一班機的120名乘客中，乘客確診率亦達52%。

另外，英國《每日電訊報》今(29日)早報道，英國考慮仿效美國，要求對來自中國的入境人士進行新冠病毒檢測。報道指出，未來一星期會有6架來自中國的航班抵達英國，預料交通部丶內政部和衛生與社會保健部官員今天將評估是否對從中國入境的旅客實施疫情限制措施，包括陰性檢測結果。

中國外交部在傳出美國會對中國旅客作出規定時已作回應，發言人汪文斌於28日的例行記者會上表示，各國防疫措施應當科學適度，不應影響正常的人員交往。他重申，現時需要各方科學抗疫，保障各國人員安全往來，維護全球產業鏈供應鏈穩定，推動世界經濟恢復健康增長。