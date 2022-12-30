張文宏：中國大城市感染率春節將達80% 中國多地公布感染率調查 海南省半數人染疫

中國/新冠疫情

中國國家傳染病醫學中心主任張文宏指出，中國這一波疫情感染率已經非常高，許多大城市已超過50%，農曆春節將達到80%。他呼籲民眾減少年終聚集，對疫情蔓延可以起到很大的抑製作用。而中國多地公布感染率調查結果，海南省半數人染疫。

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中央社綜合中國媒體報導，張文宏29日在"科學防疫 健康為民"的專家視訊講座上，對農曆春節將湧現的返鄉潮表達擔憂。

他說，春節馬上就要來臨，中國這一波疫情感染率已經非常高，"很多大城市感染率已超過50%，到春節的時候都已經到60%、70%、80%了"。

張文宏指出，因為許多農村與小城市還沒出現大面積的感染，如果家庭成員都沒感染過，當地還沒出現大疫情，因為春節人員聚集活動，肯定會增加感染病毒的風險。

他呼籲選在春節返鄉的民眾，能夠減少聚集，特別是老家有年終聚餐習慣的，應該要大幅減少；"如果能減少100人以上的聚集，對疫情迅速蔓延可以起到很大的抑製作用。"

中國當前疫情來得既快又猛，中國疾控中心流行病學前首席科學家曾光指出，這波Omicron風暴進展速度超過想像，他估算北京市感染人數可能已超過80%，甚至還有可能更高。

另外，中國在難以準確掌握染疫數據下，改為由地方政府進行感染率問卷調查。近日多地公布數據，其中海南省預計感染率已達50%，浙江省衢州市感染率介於30%至35%，四川省則高達63.52%。

海南省衛生健康委員會副主任李文秀周五在省疫情防控工作指揮部記者會表示，近日全省每天新增感染人數處於高位波動期，全省預計感染率已達50%，其中三亞市、海口市調查感染率為57.1%和52.8%，整體已過感染高峰。另有12個市縣處於快速爬坡期，感染率介於25%至37.5%。

李文秀表示，19日到25日，海南城市感染率超過40%，農村感染率約為24%。海南目前流行的毒株主要是BA.5.2，相對其他變異株感染後的癥狀比較輕。

目前海南全省發燒門診及發燒診室就診量仍處於比較高的就診次數，陽性檢出率從11日的11.31%上升到19日峰值的47.01%，此後呈下降趨勢，29日陽性檢出率降至30.61%，陽性病人數進入了平台期。

李文秀表示，隨著元旦及春節假期來臨、城鄉流動增加，及入境政策調整等因素，一定程度上促進疫情傳播，導致海南會出現多個小高峰，帶來新的感染及重症風險。

浙江省衢州市疾控中心23日發出疫情流行現狀問卷調查表，28日該市在疫情防控記者會透露，參考問卷調查數據，該市目前總體感染率約30%至35%，主要集中在城區和大的鄉鎮，感染者主要是中青年和青少年人群，農村老年人群感染率還不高。

四川省疾控中心已在17日、24日啟動兩輪問卷調查。四川疾控25日晚發布問卷結果，全省感染率為63.52%，較19日首輪調查結果（46.93%）上升16.59個百分點，陽性檢出的高峰期集中在12日至23日，並指目前每天新增感染已處於下降階段。