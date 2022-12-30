普習視頻會談：美國稱"對中國與俄羅斯結盟深感擔憂"

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俄羅斯總統普京周五與中國國家主席習近平舉行視頻會晤強調希望深化兩國軍事合作，美國國務院對此表示，在俄羅斯入侵烏克蘭10個月之後，美國對中國與俄羅斯結盟"深感擔憂"。

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法新社報道，俄羅斯總統普京周五在與中國國家主席習近平舉行視頻會議時表示，希望加強與中國的軍事合作，普京讚揚莫斯科和北京"抵制"來自西方的“壓力”。

普京說：“在來自西方前所未有的壓力和挑釁下，我們捍衛了我們的原則立場。”普京並表示，“莫斯科和北京在國際舞台上的協作有助於建立基於國際法的公正世界秩序”。

普京表示，俄羅斯與中國在"有助於兩國​​安全和維護關鍵地區穩定的軍事和技術合作"，在雙方合作中佔有特殊地位。

普京並表示，期待習近平2023年春天對俄羅斯進行國是訪問，習此行被視為北京當局公開展現中俄團結。

美國國務院一位發言人周五表示，在俄羅斯發動烏克蘭戰爭10個月之後，中國一直保持中立立場，但北京的所作所為清楚地表明，中國始終與(俄羅斯）保持着密切的關係。他表示，美國正密切關注北京的動向。

據報道，普京在與習近平視頻會談大約8分鐘的講話中說，俄中關係作為穩定因素的重要性與日俱增，他的目標是"深化兩國軍事合作"；習近平則表示，在"艱難"的世界局勢的背景下，中國已準備好加強與俄羅斯的戰略合作。

習普曾在俄羅斯入侵烏克蘭之前的今年2月初在北京會面，會後發表聯合聲明，宣稱"兩國友好沒有止境，合作沒有禁區"；北京當局在開戰後加碼採購俄羅斯能源，被視為暗助俄羅斯在烏克蘭的軍事行動。