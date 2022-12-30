法國宣布對從中國入境旅客實施防疫限制措施

法國/中國/歐洲/新冠疫情

法國政府周五晚間宣布，從中國前往法國的旅客在出發前必須提交病毒陰性檢測證明，落地實施隨機篩檢，法國並要求航班內的所有旅客都必須戴口罩。法國、意大利和西班牙成為針對中國旅客採取防疫限制措施的歐洲國家。英國政府也準備宣布對來自中國旅客的限制措施。在中國疫情爆炸性增長之際，中國觀光大軍卻即將出動，引發各國擔憂來自中國的旅客帶來更多病例，甚至引發病毒變異。

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中國26日深夜宣布COVID-19降為乙類傳染病等級，明年1月8日起正式解封，國門大開，恢復中國公民出境旅遊，然而此舉引發法國在內的各國擔憂。

歐盟過去幾天密切磋商，歐洲疾病預防管制中心（ECDC）29日才表示，目前在歐盟範圍內對來自中國的旅客實施強制采檢"不合理"，稱歐盟民眾的免疫力高於中國"正在流行的變異株或後來取代它的變異株"。

由於無法立即達成共識，法國政府周五(30日）晚間宣布，自2023年1月1日起，將對由中國入境的旅客實施3大強制措施。

法國政府方面的消息稱，所有從中國到法國的旅客，無論是乘坐直達航班或中途轉機，都必須出示48小時以內的陰性檢測證明。法國並要求航班內的所有旅客都必須戴口罩。此外，在中國旅客抵達法國境內後，將隨機對他們進行PCR測試，對陽性樣本將進行系統測序，以檢測是否出現新的病毒變種。法國政府消息人士表示，如果遊客在抵達時檢測結果呈陽性，他們將承諾進行自我隔離。

法新社稱，針對中國旅客隨機PCR測試及飛機上強制佩戴口罩的規定將從1月1日（星期日）開始實施。而旅客在出發前必須提交陰性檢測證明則將延遲幾天實施。

在武漢出現首例冠狀病毒的三年後，中國於12月7日結束了其嚴厲的清零政策。其後中國各地確診人數激增，醫院人滿為患，大部分病患是老年人，由於他們很少或沒有接種疫苗，屬於脆弱人群。

儘管疫情大幅反彈，中國當局將於1月8日結束對入境中國的強制檢疫，並允許中國人出國旅行。

法國政府消息人士說，"目前來自中國的客流量是有限的，大約每周3000人抵達法國，都是集中巴黎戴高樂機場，但在接下來的幾天中國抵法旅客可能會增加。

進一步的執行細節將於明後天宣布，並將通知歐盟執委會與歐盟成員國。法國同時建議國民"延後前往中國的非必要行程"。

法國交通部長博納在推特上表示："正進行歐洲層級的措施協調，以更好地保護法國與歐洲公民。"

中央社報道，在中國COVID染疫人數爆炸性增長、深陷全球最大感染潮之際，中國觀光大軍卻即將出動，許多國家都呈現警戒狀態，深怕來自中國的旅客帶來更多病例，甚至引發病毒變異。

歐盟成員國中，目前法國、意大利與西班牙已宣布將對自中國入境旅客實施防疫管制，要求必須檢測呈陰性反應或完全接種疫苗的證明。

不少專家表示，中國接種疫苗比例低，是感染與病毒變異的溫床，且資訊不透明、數據可信度低，因此針對中國入境遊客進行核酸檢測（PCR）有其重要性，味解決北京當局疫情資訊延遲的方法之一。

法國巴斯德研究所前負責人、病毒學家布萊蕭（Christian Bréchot）29日接受巴黎人報等媒體訪問時表示，中國過去3到4周內突然至少有2.5億人感染，"中國情況打亂了全球平衡，完全改變了局面。如果中國人湧向國外，恐怕出現新群聚疫情和變異株"。

現為連結國際70間科學研究室"全球病毒網絡"（GVN）執行長的布萊蕭呼籲法國儘可能的準備與監控，尤其因為"國政府並不透明""提供任何資訊"

日內瓦大學全球衛生研究所所長、法籍流行病學家法拉歐（Antoine Flahault）向法新社說："如果我們成功對來自中國的任何旅客身上鑒定出的所有病毒進行採樣和定序，就幾乎能在新變異株出現並在當地傳播時馬上得知。"

另外，繼意大利後，西班牙周五也宣布對自中國入境旅客實施防疫管制措施。

西班牙衛生部周五宣布，自中國入境旅客必須出示COVID-19檢測結果陰性或疫苗完整接種證明。

另外英國多家媒體周五報道，由於中國新冠病毒感染者數目急升，英國政府準備宣布，要求來自中國的旅客在出發前，需要提交病毒陰性檢測證明。

英國廣播公司（BBC）、天空新聞（Sky News）等傳媒引述消息人士指，有關措施屬預防性質，而且與當局對中國的疫情數據及疫苗缺乏信心有關。

消息並稱，中國官員曾估計，在12月前二十天內，全國或有2.5億人感染病毒，而最大城市上海在上周就傳出有543萬例確診，由於當局不再公布病例數據，所以實際數字可能更高。

意、法、西及英國等歐洲多國是繼美國、印度、日本、韓國、以色列等國之後，對來自中國旅客採取防疫措施的國家。