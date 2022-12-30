香港11月出口跌24.1% 創68年最大跌幅 分析調低全年預測至負7.7% 料明年下半年才好轉

經貿

受美元加息和中國疫情嚴峻影響，香港11月的進出口貨值均告跌，且跌幅高於市場預期，當中，出口貨值按年跌24.1%，創68年半最大跌幅；同月進口貨值按年跌20.3%。不同銀行分析師隨之下調香港全年出口預測，收縮7.5%至7.7%不等；業界和學者預期，香港出口可能要到明年下半年才會轉強。

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香港政府統計處昨(29日)午公布11月經濟數據，當月出口貨值跌至3600.4億港元(下同，折算約433億歐元)，是自本年5月以來連續七個月下跌，且跌幅較市場預期的16.2%多約8個百分點，是自1954年5月下跌31.3%以來最大跌幅。港府發言人解釋，原因是外圍環境惡化和跨境陸路運輸受阻，以至輸往中國內地(跌29.7%)丶美國(跌26.8%)及歐盟的出口繼續錄得雙位數跌幅，英國跌幅更高達39.6%；而輸往大部份其他主要亞洲市場的出口表現亦減弱，例如日本跌30.4%丶菲律賓跌29.7%和越南跌22.2%。

進口方面，11月的整體貨值按年下跌20.3%至3871.3億元，較市場預期下跌13.8%差，創13年來最大跌幅。此外，進出口貨值對衝後，錄得有形貿易逆差271億元，相等於商品進口貨值的7%。但以實質貨值計算，則與2019年同期丶即疫情爆發前相若。

按貨品類別分析，電子產品及電子零件最受打擊。數據顯示，「通訊丶錄音及音響設備和儀器」大挫34%至527億元；「辦公室機器和自動資料處理儀器」亦勁減35.7%至375億元；佔比最大的「電動機械丶儀器和用具及零件」類別按年跌20.1%至1675億元，較去年同期減421億元。

港府發言人預期，香港的出口表現短期內會繼續面對巨大挑戰，先進經濟體收緊貨幣政策，將進一步遏抑需求。然而，中國近期放寬跨境陸路運輸限制，可望抵消部分壓力。

不過，香港廠商未敢樂觀。中華廠商聯合會會長史立德表示，在剛過去的銷售旺季，有港商透露，生意較去年同期減少一至三成。展望明年，廠商現應已接獲2023年上半年的訂單，但客戶普遍保守，估計明年出口未許樂觀。他分析，現時全球衰退風險升溫，中國未來兩丶三個月仍須面對疫情高峰，生產和經濟難免受影響，明年首季香港外貿將繼續負增長；期望隨着中國對外通關，香港外貿可望在明年下半年或更早重回升軌。

但ING大中華首席經濟師彭藹嬈指出，明年下半年仍有隱憂，因為美國聯儲局表明可能繼續加息，令外需持續疲弱，時間或比預期為長。該行下調今年本港全年出口增長預測，由負6.75%降至負7.5%。她預計，美國和歐洲或會衰退，拖累香港短期進出口表現，令明年上半年的出口貨值繼續錄得按年跌幅。

法國外貿銀行亦調低香港今年全年出口預測，由負6%降至負7.7%。該行亞太區高級經濟學家吳卓殷表示，11月進出口數據恐未見底，因為全球利率高企，中國疫情難見曙光，庫存需時清貨，預料12月出口貨值按年跌幅恐達30%，明年首季繼續負增長，至少要待明年下半年才有明顯反彈。

中文大學商學院學者李兆波亦認為，中國開關在即，將有利香港進出口表現，但歐洲仍然面對通脹問題，相信香港進出口於2023年第二季丶第三季才會轉強。