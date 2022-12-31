前教皇本篤十六世辭世：方濟各5日主持葬禮 各國領導人紛紛悼念

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羅馬教廷周六宣布，教皇方濟各將在1月5日為剛剛辭世的前教皇本篤十六世主持葬禮。這將是現代史上首次由在位教皇主持前任教皇的葬禮。美國總統拜登、法國總統馬克龍等世界各國領導人紛紛對前教皇本篤十六世辭世表示悼念。

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法新社報導，教廷發言人布魯尼周六在特別新聞簡報會中表示："葬禮預計1月5日上午9時30分在聖彼得廣場舉行，由教皇方濟各主持。

本篤十六世因健康狀況在聖誕節期間突然惡化，周六(31日）於梵蒂岡的教會之母修道院（Mater Ecclesiae Monastery）逝世。他在2005年至2013年間擔任教皇，之後以心力和體力日益衰退為由辭去教皇職位，成為自從1415年以來首位退位的天主教會領袖。

本篤十六世是天主教會600年來首位榮休教皇。

法新社報導，現任教皇方濟各在周六彌撒中向本篤十六世致敬，形容他"高貴"、"善良"，並感謝他的付出。

方濟各在梵蒂岡聖彼得大教堂的除夕彌撒上向前任教皇致以敬意稱，"我們懷著激動的心情，在此緬懷一個如此高貴、善良的人。"

方濟各表示，"感謝他所做的一切善事"，並強調"他為教會利益做出了許多犧牲"。

前教皇本篤十六世辭世，美國總統拜登、法國總統馬克龍等世界各國領導人紛紛致以哀悼。

法國總統馬克龍向本篤十六世致敬，馬克龍推文說："我的心與法國和全世界的天主教徒同在，我們都因聖座本篤十六世離世而悲傷。他以靈魂和智慧力促世界走向友愛"。

美國總統拜登是一位虔誠的天主教徒，他讚揚本篤十六世的“對教會的忠誠”和“慷慨”。拜登在一份聲明中說：“人們將銘記這位傑出的神學家，他秉持其原則和信仰，將一生獻給了教會。”拜登曾於2011年在梵蒂岡會見教皇本篤十六世，拜登稱，“我將永遠記住他的慷慨和熱情，記住我們深入的交談”。

烏克蘭總統澤連斯基讚揚前教皇本篤十六世，稱讚他是“傑出的神學家”及“普世價值的推動者”。

意大利總理梅洛尼表示："本篤十六世是信仰與理性的巨人，是一位敬愛主且畢生奉獻給普世教會的人。他以心靈、文化和智慧與人們進行心靈和思想溝通。他是位基督徒、牧人和神學家，是位生平事跡不會被人遺忘的偉人。"

英國首相蘇納克表示，對前教皇辭世感到"悲傷"，並推崇本篤十六世是"偉大的神學家"。