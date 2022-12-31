澤連斯基新年賀詞稱：2023年將是對俄戰爭勝利的一年

烏克蘭/澤連斯基/新年賀詞/俄羅斯

烏克蘭總統澤連斯基周六在新年賀詞中宣稱，2023年將是對俄戰爭勝利的一年。烏克蘭包括首都基輔在內的多地，在警報和空襲中辭舊迎新。俄軍在3天內第2度發動大規模導彈攻擊，導致多人傷亡。澤連斯基痛批俄羅斯"與魔鬼為伍"，烏克蘭外長庫列巴指責"普京用殺人來慶祝新年"。

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法新社消息，澤連斯基周六在社交媒體Telegram上發出的新年賀詞中說，"人民渴望信仰和希望嗎？在烏克蘭軍隊中，長期以來我們兼而有之。人民渴望光明嗎？光明在每個烏克蘭人的心中，即使是在斷電的黑暗時刻；由於俄羅斯大規模轟炸，烏克蘭各地電力遭到極大破壞。

在俄羅斯入侵烏克蘭十個多月後，澤連斯基在新年賀詞中呼籲烏克蘭民眾投入工作、投入戰鬥，相互幫助。澤連斯基最後說：“新年快樂！這將是我們勝利的一年”。

而俄羅斯總統普京周六也發出新年賀詞，他表示，道德和歷史正義都"站在俄羅斯一邊"。

辭舊迎新之際，烏克蘭多地周六響起空襲警報，首都基輔市中心更傳出10起爆炸聲響，造成至少1死7傷。烏克蘭總統總統澤連斯基指責，這次攻擊證明莫斯科"與魔鬼為伍"。

路透社報導，俄軍在3天內第2度發動大規模導彈攻擊，導致基輔1間旅館和1棟住宅嚴重受損。烏克蘭能源部長加盧申科（German Galushchenko）在Facebook發文表示，攻擊並未對國家電力系統造成嚴重破壞。

澤連斯基在視頻演說中指出，俄軍也在復活節和聖誕節期間發動攻擊。澤連斯基指責俄羅斯，"他們自稱是基督徒，但他們支持魔鬼，並與魔鬼同在。"

澤連斯基還痛批，俄羅斯總統普京正摧毀自己國家的未來，"沒有人會原諒你的恐怖行動。世界上沒有人會原諒你的所作所為。烏克蘭也絕不會原諒"。他也再度呼籲盟國提供更多防空和反導彈系統。

基輔市長克里契科（Vitaliy Klitschko）表示，至少有12人在攻擊中受傷，其中包括1名日本記者，他已被送往醫院治療。

烏克蘭武裝部隊總司令紮盧茲尼（Valeriy Zaluzhnyi）則說，防空系統共擊落12枚來襲的巡弋導彈，其中6枚集中在基輔地區。

他透過Telegram指出，巡弋導彈是從裏海的戰略轟炸機和陸基發射器所發射。

烏克蘭外交部長庫列巴在推文中強調，"俄羅斯的大規模導彈攻擊是蓄意鎖定住宅區，而非針對我們的能源基礎設施。"庫列巴說，"戰犯普京用殺人來慶祝新年"，他也再度呼籲取消俄羅斯的聯合國安理會常任理事國席位。

除基輔外，烏克蘭其他城市也無法倖免。在南部尼古拉耶夫州，州長維塔利．金（Vitaliy Kim）在電視上宣布有6人受傷。

烏克蘭總統辦公室副主任提摩申科（Kyrylo Tymoshenko）也說，在西部赫梅利尼茨基州，2人在無人機攻擊中受傷。在南部工業城市札波羅熱，也有住宅在砲火中受損。