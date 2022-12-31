馬克龍新年致辭呼籲團結 承諾將不遺餘力幫助烏克蘭直至勝利

法國/馬克龍/新年致辭

法國總統馬克龍周六發表新年致辭，馬克龍呼籲法國民眾在新的一年捍衛國家團結，不向分裂勢力讓步；馬克龍並強調，2023年將啟動退休制度改革；法國在新的一年也將繼續生態轉型。馬克龍承諾，法國將不遺餘力地幫助烏克蘭，直到取得勝利。

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法新社消息，辭舊迎新之際，馬克龍於12月31日晚間通過電視講話向法國民眾致以新年的祝福。馬克龍列舉了過去一年取得的成績說，"我們應該為此感到自豪"，馬克龍說，"讓我們帶着這種自豪及自信邁入2023年，讓國家更加團結"。

馬克龍特彆強調“國家的團結一致”不屈從於“分裂意識”，因為分裂將阻礙法國在如此嚴峻的世界局勢及艱難的時期擺脫困境。

馬克龍在致辭中宣布，2023年法國將啟動退休制度改革，以期從2023年夏末開始實施。

在談到生態問題時馬克龍強調，法國必須贏得"生態轉型"之戰，馬克龍承諾將加速可再生能源的部署，同時啟動新的核電站建設。

關於今年冬天可能出現的停電威脅，馬克龍說，這將取決於我們自己。”馬克龍並保證：“如果我們能像過去幾個月那樣繼續節約能源，並繼續按計畫重啟核電站，我們的目標就能夠實現”。

針對烏克蘭戰爭馬克龍承諾，法國將不遺餘力地幫助烏克蘭，直到取得勝利。馬克龍說，"相信法國，相信歐洲，我們將共同建設公正且持久的和平。