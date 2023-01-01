中國20多天 或6億人感染

中國/疫情

中國專家評估北京冠狀病毒感染率超過80%，全國超過50%。以此推算，自從12月7日解除清零措施20多天來，中國感染奧秘克隆人數或超6億。

廣告 繼續瀏覽後續

中國流行病學專家，前疾控中心流行病學首席科學家曾光，在12月29-30日的鳳凰財經會上表示，他估計北京的感染率可能已超80%，甚至更高。他解釋說，這次疫情之所以讓大眾感覺來得特別猛烈，主要基於毒株傳播力強以及冬季是呼吸道類疾病高發期等因素。

此外，中國國家傳染病醫學中心主任張文宏12月29日在"科學防疫 健康為民"視訊會上表示，中國這一波疫情的感染率已經非常高，許多大城市已超過50%，農曆春節將達到80%。張文宏對農曆春節將湧現的返鄉潮表達了擔憂。

據網易12月31日刊出署名“管理視界”的文章綜合網上發布的各種預測估算，全國感染人數至少5.6億，“甚至可能超過6億人”。也就是說，在12月7日取消清零限制後的20多天內，中國可能已有六億人口感染了冠狀病毒。

中國國家衛健委12月25日宣布停止每天公布冠狀病毒感染病例和死亡人數。由於不再強制全員核酸，當局的數據被認為不能反映實際感染規模。但地方當局在上周的問卷調查顯示，海南省感染率估計50%，四川省超過63%。