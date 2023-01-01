北京要求進一步降低新冠患者死亡率透露了什麼信息

中國-新冠病毒

2023年1月1日，法國醫務人員在巴黎北部戴高樂機場設置的新冠疫情檢測區等待來自中國的乘客。法國要求對所有來自中國的乘客進行COVID-19的陰性檢測，並敦促法國公民避免到中國進行非必要的旅行。

新科中共政治局委員、中共北京市委書記尹力元月一日主持北京新冠疫情防控會議時強調，“要進一步降低老年患者的重症率和病亡率”，再次引發外界對中國新冠死亡率的嚴重質疑。

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中國到底多少人死於新冠疫情，一直是一個謎。根據官方的數字，12月7號當局“鬆綁”以來，全國死於新冠人數只有十幾個人。

這位政治局委員雖然沒有提及具體數字，但似乎也間接透露了北京新一波疫情導致的老年患者的病亡率並不低，他的這一說法與中國官方公布的低到幾乎烏有的疫情死亡數據明顯矛盾。

到底是當局管理無能無力查清還是存在着一個隱瞞疫情詳情的機制不得而知，兩者或者都存在？中國的官方專家梁萬年12月29日這樣說：在疫情流行和快速傳播期，很難準確判斷有多少病死率、死亡率，要等疫情周期過去後，才能比較精準判斷。他的說法引起質疑的是，到底每天多少人死於新冠疫情，這是可以立即公布的，並不需要等到疫情周期過去之後。

還有一些跡象顯示，中國的一些醫生在填寫病人死因時受到了壓力。

紐約時報30日的一則報道援引北京一座私立醫院的醫生說，他們被要求“盡量不要寫重症新冠肺炎造成的呼吸衰竭”為主要死因。有跡象表明，中國官員正在對醫生施壓，不要在死亡證明上“隨意填寫新冠”。

但是，一些跡象顯示這一波“新冠海嘯”因為是幾何級爆發，因之死亡的人數是巨大的，一些很不正常的現象也在支持這一看法，邯鄲殯儀館表彰火化超額完成，廣州殯儀館延至元月10日後受理死亡，北京火葬場門外載屍車隊大擺長龍，燒不過來，拉倒通州等地排隊。

而且，僅根據傳出的訃告，北京一地短時間內病亡的知名人士相當集中，病因不詳。

中國疾控中心前首席科學家曾光12月29日表示，奧米克戎病毒傳染風暴超過想象，他估算僅北京市感染人數可能已超過80%，甚至還有可能更高。全中國染疫的超過六億。

全中國因染疫死亡的人有多少？英國健康數據分析公司Airfinity12月30日表示，考慮到中國解放後 疫情泛濫的情形，估計中國目前每天染疫死亡病例已達11000人，自12月1日以來，累計染疫死亡病例可能已達11萬人。該公司預測，中國染疫死亡將在1月23日達到峰值，到時單日死亡病例將上升至25000例左右，如果從12月1日算起，屆時累計死亡病例將達58.4萬人。該機構估計，到今年四月底，中國全境染疫死亡病例將高達170萬人。