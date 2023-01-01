法國實施針對來自中國旅客防疫措施 歐盟將開會協調檢疫機制

法國/中國/新冠疫情

法國從元月一日起實施針對來自中國旅客防疫限制措施，法國衛生部長布勞恩周日前往巴黎戴高樂機場，了解新檢疫措施實施時表示，法國將會敦促歐盟所有成員國協調檢疫機制。歐盟將在周三召開理事會危機管理機制會議，商討針對從中國入境旅客的聯合應對措施。

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法新社報道，周日開始實施的針對來自中國旅客防疫限制措施包括：要求由中國入境的旅客在出發前提交48小時內的核酸檢測陰性證明，落地實施隨機篩檢，以及航班內所有旅客必須佩戴口罩。法國衛生部長布勞恩周日前往戴高樂機場了解實施情況表示，自周日開始對從中國進入法國的旅客隨機進行的PCR檢測將使我們可以檢測病毒的變體”。

衛生部長布勞恩向媒體表示，有關的檢測並非阻止中國公民進入法國領土，這是是一種科學意義上的防控措施，將使我們能夠非常精確地跟蹤不同的病毒變體”。

布勞恩表示，本周將與歐洲各國討論協調這種防疫模式。

歐盟輪值主席國瑞典表示，將會在周三召開歐盟理事會危機管理機制會議，商討針對從中國入境旅客的聯合應對措施。

目前在歐盟27國中，只有法國、意大利和西班牙要求從中國抵達的旅客進行病毒檢測，歐盟國家基本上沒有邊界限制，各成員國的衛生官員此前沒能就共同防疫決策達成一致。