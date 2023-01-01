澳洲、加拿大跟進強制檢測 摩洛哥3日起禁止來自中國的旅客入境

澳洲與加拿大強制中國旅客檢測

法新社報道，澳大利亞周日宣布來自中國的旅客入境前必須出示新冠病毒陰性采檢證明，理由是澳洲無法自北京當局取得中國這波疫情的“完整信息”。早些時候，加拿大也宣布了等同的措施。

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自中國鬆綁清零政策後新冠確診病例激增，澳大利亞先前並未跟進美國、日本等國的行列，對中國入境的旅客恢復強制篩檢措施。

澳大利亞衛生部長馬克·巴特勒 (Mark Butler) 解釋說：“這項措施是對中國新冠感染大規模爆發以及中國可能出現該病毒變種的回應。” 從 1 月 5 日起，所有來自中國的入境者都將被要求提供PCR檢測陰性證明。

儘管超過97%的澳洲成年人都接種了至少一劑的新冠疫苗，但堪培拉當局擔心，北京當局沒有適當分享確診病例數量或目前傳播的變異株細節。

加拿大政府早些時候宣布了一項相同的措施，根據加拿大政府的聲明，鑒於中國確診病例急遽增加，加拿大將要求自中國登機的旅客，入境加國時必須出示搭機前2天內采檢的PCR陰性證明。這項規定將於1月5日生效，並於30天後重新評估。

加拿大政府同時表示，也將檢測所有降落在多倫多或溫哥華的國際航班的廢水，以監控新的變異病毒株。

至於摩洛哥，從 1 月 3 日起，它將完全禁止所有來自中國的旅客進入其領土。

從今天擔任歐盟輪值主席國的瑞典則宣布，歐盟成員國必須在周三討論如何共同回應。 在歐洲，法國、意大利和西班牙等國已經加強了對來自中國的旅客的管控。

世界衛生組織總幹事譚德塞表示，鑒於北京方面未提供信息，一些國家採取的預防措施是“可以理解的”。

在武漢出現首例新冠病毒病例三年後，中國於 12 月 7 日在沒有通知的情況下終止了其被稱為“清零”的嚴格防疫政策。自限制解除以來，中國的醫院不堪重負，患者大多是老年患者，火葬場不堪重負，許多藥店的退燒藥也告罄。

法新社說，中國周日報告了約 5,100 例新的陽性病例和 1 例新冠病毒相關死亡病例。 大大低估的數字似乎與當地的現實完全脫節。

儘管疫情出現反彈，但經過三年的封控，北京當局將於 1 月 8 日結束入境時的強制隔離，並允許中國人出國旅行。