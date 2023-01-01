盧拉宣誓就任總統 承諾與巴西人民一起重建國家

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巴西左翼勞工黨領袖盧拉周日宣誓就任總統，這是盧拉第三度出任巴西總統。盧拉就職典禮後向國會發表講話，承諾與巴西人民一起重建國家”。

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法新社消息，77歲的盧拉在國會舉行的儀式上宣誓就職，12年前，他在兩屆任期（2003-2010）結束後離開權力中心。此次重回總統府普拉納爾托宮(Planalto）對盧拉來說象徵著他的權力的回歸。

總統宣誓就職儀式在國會舉行，儀式開始時首先為日前逝世的巴西球王比利及榮休教皇本篤十六世默哀。盧拉隨後宣讀誓言，表明將維護、捍衛和遵守憲法。

盧拉此前乘坐敞篷車在首都巴西利亞市內巡遊，成千上萬支持者身穿勞工黨所代表的紅色服裝，在國會外聚集。

而卸任總統的博爾索納羅則沒有出席儀式，他此前表明不會參加典禮，並在上周五前往美國。

由於擔心博爾索納羅的支持者可能阻礙儀式進行，當局部署大約8000名警員採取嚴密保安，一名男子因試圖攜帶刀及煙花進入就職典禮區域被捕。

盧拉就職典禮後向國會發表講話，承諾與巴西人民一起重建國家”。他說，"巴西不需要毀壞森林發展農業,我們不必砍伐樹木燒毀森林也可以生存。

盧拉在就職演說中提到民主是去年總統大選的最大勝利者，新政府會致力消除經濟衰退、扭轉在衛生、教育和科學領域的資金削減、改善巴西貧窮人口的生活、實現種族和性別平等，並結束對亞馬遜森林的砍伐。

盧拉並指責前任博爾索納羅政府，未能對導致超過68萬名巴西人死亡的新冠疫情作出適當反應，他形容是"犯下種族滅絕罪"，必須調查相關責任。

77歲的盧拉在曾經在2003年至2010年期間擔任巴西總統，他在去年10月的大選中，擊敗爭取連任、極右翼的博爾索納羅，使這個南美國家再次向再左傾。

報道說，盧拉上任後面臨很多迫切性的挑戰，包括重啟經濟增長，遏制對亞馬遜雨林的破壞、消除貧困和社會不平等，在巴西政府財政壓力下，外界也關注盧拉如何為社會支出尋求資金，盧拉還要面對由博爾索納羅保守派盟友主導的國會。

法國總統馬克龍在周日向盧拉發出賀信，並分別用法語和葡萄牙語發了兩條推文。馬克龍表示，“秩序與進步：巴西為此感到驕傲。馬克龍向盧拉就職巴西總統表示祝賀稱，我們與你在一起！”