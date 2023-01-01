CDC發布旅行警告，要求美國人重新考慮是否前往中國

中國/新冠疫情

美國疾病防控中心(CDC)近日針對中國從23年1月8日起解除防疫隔離限制發布旅行警告，要求美國人重新考慮是否前往中國。

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CDC勸誡美國人重新考慮前往中國，是因為中國新冠確診病例迅速增加，而醫療資源有限。CDC要求，如果必須前往，務必打好補強疫苗，備妥隨身防護藥品如退燒藥等，進出人多的地方，戴上口罩。

CDC在近日還宣布，1月5日起，從中國入境美國的旅客，不論是否打過疫苗，都必須提供入關前48小時內的新冠病毒檢測結果，呈陰性反應才准入境。

此規定適用範圍包括從中國、香港和澳門出發的旅客，兩歲以下兒童除外；旅行前十天曾在中、港、澳停留過，或經首爾、多倫多和溫哥華轉機入境美國者同樣適用。

中國原規定入境人員先在旅館隔離五天，回家後自我健康管理三天，這項規定自下月8日起廢止。香港的防疫規定，也將幾乎完全撤銷。

CDC表示，近來中國的感染人數繼續大量出現，中國政府對病例的統計數據，不夠透明。隨着病例增加，令人憂慮的新變種病毒出現機率也跟着大增。

CDC說，中國的病毒檢測趨緩，病例報告也減少，又幾乎不和外界分享病毒基因排序資料，這都會延誤發現新變種病毒。

目前美國飛往中國的航班較疫前大為減少。聯合航空每周有四班從舊金山前往上海，並將視市場需求及營業環境，再決定是否恢復更多飛往中國的航班。

另據報導，隨着中國新冠感染人數激增，CDC正考慮對國際航班上的廢水進行採樣檢測，以追蹤任何可能新出現的變種病毒。傳染病專家表示，由於中國的疫情數據缺乏透明度，采檢飛機航班上的廢水，能夠提供更明確的病毒突變路徑圖像，更好的追蹤病毒，減慢病毒進入美國的速度。專家認為，分析來自中國飛機的廢水，是非常好的戰術，這對美國升級監控策略也很重要，因為中國很不願意分享其病毒基因數據。