IMF預計中國感染激增將進一步打擊經濟

國際貨幣基金組織/中國/國際/經濟

國際貨幣基金組織總裁格奧爾基耶娃周日表示，2023年全球經濟將更加艱難，因為全球經濟增長的主要引擎，包括美國、歐洲和中國，都經歷經濟放緩。格奧爾基耶娃預計，中國未來幾個月的新冠感染人數激增，將進一步打擊中國經濟，並拖累地區及全球經濟增長。

廣告 繼續瀏覽後續

路透社消息，格奧爾基耶娃在美國哥倫比亞廣播公司政治訪談節目 "面對國家"的訪談中表示，新的一年將比過去的一年更加艱難。因為全球經濟增長的主要引擎，包括美國、歐洲和中國，都出現經濟放緩。

格奧爾基耶娃表示，中國在2022年的經濟增長可能只達到全球平均水平、或低於全球平均增長，這是40年來首次。

她回顧上月訪華行程期間，處於一個病毒清零的"氣泡城市"，但一旦放開，民眾大批出行，情況就變得難以持續。

格奧爾基耶娃預計，中國未來幾個月的新冠感染數字會像森林大火一樣上升，進一步打擊本土經濟，並拖累地區及全球經濟增長。

國際貨幣基金組織去年10月預測，中國2022年的經濟增長為3.2%，並預計2023年增長加快至4.4%。報道說，格奧爾基耶娃的言論表明，基金組織在本月稍後公布的最新預測中，可能會下調中國和全球經濟增長的前景。

另外，格奧爾基耶娃形容美國經濟最具韌性，可能躲過衰退，但如果勞工市場太強勁，美聯儲可能會繼續採取進取的貨幣政策，以遏抑通脹。