國際貨幣基金組織：2023年全球1/3經濟或將衰退 歐洲中國首當其衝

中國/國際貨幣基金組織

國際貨幣基金組織總裁格奧爾基耶娃警告說，2023年全球經濟將比此前更加艱難。美國可避免經濟衰退，歐洲情況不佳，中國經濟放緩對全球影響大。

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國際貨幣基金組織總裁格奧爾基耶娃於1月1日接受美國哥倫比亞廣播公司電視台採訪時候表示，今年全球經濟發展比此前更加困難，1/3的國家或將陷入經濟衰退，主要由於美國，歐盟和中國這三大經濟體同時出現放緩趨勢。

不過由於美國就業市場依然活躍，經濟韌性表現突出，或將避免經濟衰退，並且帶動全球經濟度過困難的一年。

但是歐洲經濟會受到俄羅斯入侵烏克蘭戰爭持續的嚴重影響，今年經濟情況黯淡，半數歐盟國家會陷入經濟衰退。而且由於全球通脹嚴重，導致包括美國在內的各國中央銀行提高利率，給全球經濟帶來負面影響。

世界第二大經濟體中國在針對新冠疫情進行嚴格封控2年多後突然放鬆政策，導致中國國內感染人數暴增，中國在未來兩個月將非常艱難，而且中國經濟放緩會對全球經濟產生負面的影響，讓國際貨幣基金組織關注。

國際貨幣基金組織預測2022年中國經濟增長低於或者持平全球的增長，也是40年來的首次。

國際貨幣基金組織此前預測今年就是2023年前全球經濟增長為2%，低於2022年的2.7%。