崑山吳江疫情延燒 台商稱狀況“慘烈”只能提前放假

崑山/疫情/台商

中央社1月2日上海報道，中國冠狀病毒（COVID-19）疫情衝擊崑山、吳江，台商以“慘烈”形容疫情爆發情形，直指“很難找到沒有陽的人”，只能採用提前放假等方式應對。由於大環境欠佳，外加受創連連，台商對經營成績愈加悲觀。

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一名崑山台商告訴中央社，只能用“慘烈”2字形容崑山疫情發展狀況。他說，“很難找到沒有陽的人”，辦公室里染疫感染是一個接一個，有些人30年來連感冒都很少，卻在這波疫情中“幾乎去了半條命”，而且戰勝病毒的過程相當地辛苦。

感染過半

該台商說，有廠商的生產線超過一半人感染，幾乎呈現“上、下游”停擺狀態，有些老闆甚至問“年終獎金可不可以不發”，這3年疫情反覆封控，疊加上海封城，都讓生意量大大跌落，這波疫情等於是再次打擊，經營實在困難。

這名台商表示，現在情形比過往封控更糟，先前還可以“閉環生產”，現在連要這樣做的條件都沒有了，樂觀地看，也許3個月內可以撐過去這波疫情；往壞處想，究竟要拖多久實在不知道，“後面可能還有好幾波”。

他說，由於感染率實在太高了，以他所在公司來說，12月25日即提早放元旦連假，“一下這個陽，一下那個陽，反而會擔心是不是辦公環境導致人家生病”。

毫無準備

他認為，中國官方放寬防疫實在“太突然了”，醫療資源、公衛教育都沒有做到位，“又選在病毒活躍的冬天放開”。

他還說，距離人民打第3劑疫苗也隔了1年多，疫苗保護力大降，卻也沒有事先規畫在放開前趕緊要大家打疫苗，一切毫無準備，資源都花在核酸檢測上。

提早放假

一名在蘇州吳江某家製造業大廠的工作者說，公司員工幾乎全都染疫了，廠方在12月中就讓外地打工人返鄉了，一般來說，會在12月底結算工資後才讓人回去，不過陽性率高，加上訂單減少，乾脆提早放假了。

他說，這波疫情對於其所在公司經營影響不大，因為在全球經濟景氣欠佳情況下，訂單早就被大砍，最壞的早已發生；雖然訂單量減少，不過在染疫缺工的情況下，還是會鼓勵員工“能上工就上工”。

不景氣、疫情衝擊等負面影響也反映在台商、台干提早回台過農曆春節上。他說，很多台商、台干這幾天都回台灣準備過年了，他們過往都會在小年夜或是在小年夜的前一天才返台。這也顯示現有業務量不需要那麼多人留守，不如提早放假回家去。