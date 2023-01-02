日本首相發表新年感言： 世界正站在歷史的十字路口

日本/政治

1月1日，日本首相岸田文雄發表新年感言，提出世界正站在歷史的十字路口，號召國民共克時艱。岸田首相說：去年，新冠病毒奧密克戎毒株大流行，俄羅斯侵略烏克蘭，能源危機和日元快速貶值引發物價高漲，還有安倍前首相遭到槍擊事件，畫時代的大事接連發生，真可謂是激烈動蕩的一年。

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這些事情為什麼會接二連三地發生呢？我認為，這是因為我們的世界，無論是經濟還是國際秩序，都正站在歷史的十字路口。

面對這一時代的巨大轉折期，我們不能站在這裡茫然退縮，而是要下定決心，在大家的努力下，通過自我變革去開創契合新時代的日本，共克時艱。

為此，我們要正視戰後日本所面臨的長久積存下來的諸多難題，直視那些“不能再拖延下去的問題”，對此一一拿出解決的辦法。今後，我也將以這樣的認識來運營政權。

而1月2日，在日本皇居，舉行了時隔三年的一般參賀，也就是一般的國民到皇居中向天皇、皇後及皇室成員拜年。

天皇和皇後等站在皇居長和殿的陽台上，天皇在致辭中說：新年快樂。經過了三年的歲月，今年能在這裡和大家一起祝賀新年，非常高興。雖然經歷了許多艱難的事情，但是我衷心祝願今年對大家來說是一個平安幸福的年份。

天皇和皇後、他們的女兒愛子公主、秋筱宮皇嗣夫婦、他們的二女兒佳子公主等皇室成員一起站在宮殿的陽台上，回應來訪者的慶祝活動，愛子公主為首次出席一般參賀。 為了防止感染，採取了預先申請方式，上午和下午共舉行六次，人數共計約9,600人次。

宮內廳將參加人數限制在每次進入1500人左右，保持至少1米的距離，並在指定地點參加。宮內廳呼籲在戴口罩和測量體溫方面給予合作。

2021年和2022年的新年由於新冠疫情的影響，取消了普通民眾的新年一般參賀，天皇在元旦當天向民眾發表了視頻講話。