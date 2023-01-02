歐洲天然氣價格跌至俄羅斯入侵烏克蘭以來最低水平

俄羅斯/歐洲/天然氣

由於西歐氣溫溫和，歐洲天然氣價格周一跌至俄羅斯入侵烏克蘭以來的最低水平：天然氣價格比8月份便宜近五倍；而俄羅斯2022年對前獨聯體以外國家的天然氣出口量大減45.5%。俄羅斯天然氣公司承認經歷了“極為艱難”的一年。

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法新社報道，歐洲天然氣參考價格周一達到73歐元左右，這是2022年2月21日以來的最低水平。這一天然氣批發價格在一個月內下跌了近50%，並且自去年夏季達到的峰值大幅回落：2022年8月曾達到342歐元的峰值。

與此同時，天然氣巨頭俄羅斯天然氣工業股份公司公布的數據顯示，2022年俄羅斯對前蘇聯加盟共和國以外國家的天然氣出口下降了45.5%。

俄羅斯天然氣工業股份公司周一在一份聲明中表示，對獨聯體（獨立國家聯合體）以外的國家的出口總量為1009億立方米，而在2021年，這項數據為1851億立方米。

歐洲過去是俄羅斯天然氣工業股份公司的主要出口市場，但是由於俄羅斯入侵烏克蘭受到制裁，這項供應大幅下降。

俄羅斯天然氣工業股份公司首席執行長米勒表示，該公司去年一直在穩步增加對中國的供應。

俄羅斯天然氣工業公司的天然氣產量在全球佔11%，且擁有全世界最大的天然氣儲量。然而，米勒在上周的一次會議上承認，俄羅斯天然氣工業股份公司經歷了“極為艱難”的一年。

米勒指出，西方國家針對俄羅斯總統普京決定出兵烏克蘭而祭出的制裁，促使"能源市場出現全面性改變"。