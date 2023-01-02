歐盟將評估中國疫情協調應對措施 各國紛紛實施中國入境旅客檢疫措施

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擔任歐盟輪值主席國的瑞典周一宣稱，歐盟27國衛生官員周三將舉行會議，討論歐盟範圍內協調應對中國疫情爆發方案。隨着中國感染病例激增，世衛多次要求中國政府分享疫情真實具體數據無果，美歐及亞洲越來越多的國家紛紛針對中國入境旅客實施新檢疫措施。比利時決定對來自中國的航班進行污水檢測。

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路透社報道，瑞典政府發言人周一表示：歐盟各國的衛生官員將在周三召開理事會危機管理機制會議，對中國目前的新冠疫情流行及蔓延情況進行評估，並商討歐盟範圍內針對從中國入境旅客的聯合應對措施。

上周四，27國政府代表、歐洲衛生機構官員、歐盟委員會和世界衛生組織（WHO）的上百名代表舉行視頻會議，但沒能針對中國疫情蔓延採取共同應對措施。

意大利呼籲歐盟採取意大利的做法，對來自中國的旅客進行檢測。但其他成員國認為，除非大批旅客湧現導致新一波的傳染，否則無需要這麼做，但法國及西班牙隨後跟進，對來自中國的旅客採取檢測措施。

隨着中國新冠病毒感染病例的激增，加上中國政府沒有回應世界衛生組織多次要求分享疫情真實具體數據，美歐及亞洲越來越多的國家紛紛針對中國入境旅客實施新檢疫措施。

自1月5日起，美國將要求所有來自中國的入境旅客提供搭機前2日內的陰性檢測證明，或乘客在過去90天內已康復的證明。根據美國疾病管制暨預防中心說法，可接受的證明包括"PCR或遠端醫療服務進行的家用抗原快篩"。相關規定也適用於來自香港及澳門的旅客。

歐盟國家中，法國已從元月一日開始，要求從中國入境法國的旅客出示搭機前48小時內進行的PCR陰性證明。意大利已對中國入境旅客實施新冠病毒強制篩檢；西班牙衛生部也宣布，中國入境旅客須出示COVID-19采檢結果陰性或疫苗完整接種證明。

比利時政府周一宣布，由於中國感染新冠病毒的人數激增，決定對來自中國的航班進行污水檢測，以確定有無新的變種病毒。比利時衛生官員表示，措施是額外的監測，以驗證比利時從中方收到的數據是否準確。比利時官員稱，理解部分可能感染了新冠病毒的乘客，未必會在飛機上使用廁所，因此這項措施不是為了追蹤人員，而是為了解在中國發生的事情。

根據英國1月5日起生效的規定，所有從中國前往英國的旅客必須在登機前提交陰性檢測證明。英國政府表示，將對抵達的旅客進行"抽樣檢測"，以監測可能出現的新型變種病毒。

台灣方面，1月1日零時至1月31日，除維持現行不開放中國觀光客來台政策，搭乘自中國北京、上海、成都及廈門等4個直航航線，及金馬地區民眾春節交通專案的來台旅客，入境時須在機場或港口配合進行PCR檢測，並配合7天自主防疫及自我篩檢。

以色列將針從中國入境人士進行病毒篩檢，當局特別設立一個篩檢中心，替自願接受檢測的旅客進行篩檢。

澳大利亞和加拿大也要求來自中國（包括香港和澳門）的旅客入境前出示陰性檢測證明，理由是北京方面"缺乏完整（疫情相關）資訊"。

亞洲也有多國對來自中國的旅客實施防疫限制措施。日本是最早針對來自中國旅客實施檢疫規定的國家之一。當局要求中國入境旅客提交陰性檢測證明。入境檢測呈陽性的旅客將須在指定設施隔離7天；日本也將限制來自中國的航班。

韓國也採取措施，對來自中國的旅客進行病毒篩檢。旅客須在登機前出示檢測陰性證明，並須在入境後再次接受篩檢。港澳旅客則不在此限。

印度政府要求來自中國、香港、日本、韓國、新加坡及泰國共6地遊客，入境前需上傳72小時內的PCR檢測陰性證明。新規1月1日生效。

印尼目前尚未跟進美日韓等國，對中國入境旅客採取防疫相關措施，但印尼交通部周一透露，正與疫情小組討論調整入境措施，其中包括與中國有關的條款。印尼交通部發言人阿迪塔（Adita Irawati）周一向媒體表示，"前仍在與疫情小組討論，探討調整措施，包括與中國有關的規定"

北非國家摩洛哥宣布將徹底禁止所有來自中國的旅客入境，不論國籍。摩洛哥外交部表示，上述禁令將於2023年1月3日生效，直至另行通知，"避免摩洛哥出現新一波感染及其他後果"