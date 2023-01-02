澳門去年賭收重挫逾半至422億 創04年來新低 料明年才會轉好

澳門/博彩收入

受中國封關以致客源減少影響，澳門主要稅收來源的博彩收入大跌一半。根據澳門博彩監察協調局昨(1日)公布數據，當地去年的博彩收入為421.98億澳門元(下同，折算約48.9億歐元)，按年大跌51.4%，賭博收入略低於市場預期，但創十八年來新低。而中國下星期日「開關」雖對賭業有利好作用，但不少大行預測，今年的澳門賭收未必能達到政府預期的1300億元，須到2024年才會轉好，回復到疫前的七成半水平。

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澳門政府去年12月下旬放寬入境限制，令該月博彩的博彩收入按月上升一成六至34.8億元，但根據博彩局數據，上述賭收仍較前年同期下跌五成六。事實上，除了2月，去年每個月的博彩收入均較前年同期下跌，跌幅由10.7%至95.3%不等。當中，7月博彩收入大跌九成半，應與澳門自6月18日起爆發新一輪疫情而要實施「相對靜止管理」措施，暫停包括賭場在內的所有工商業和娛樂活動有關。

隨着中國開關和澳門為期十年的新賭牌抵定，不少大行均認為這對賭業有正面作用，但對能否達到1300億元的政府賭收目標則存疑。投行瑞銀髮表報告稱，預期今年初起，澳門賭收將會錄得大漲，全年可望較去年升六成四，但只能回復到2019年疫前的四成八，是極少數估算賭收可達標的大行；中信里昂則展望，今年全年賭收可達1090億元，即可及2019年賭收的三成七。而世邦魏理仕(CBRE Securities)的報告更指出，共識是今年是過渡年，預期明年的賭收可回復2019年的七成半左右，達270億美元（約2172.6億澳門元）。

澳門經濟財政司司長李偉農月前解釋，1300億的賭收預測是基於電子簽證和中國內地旅遊團的回歸，以及新博彩牌照所要求的非博彩元素的承諾得出，當局預計，今年可望每天吸引4萬名遊客。不過，博財業界普遍認為，如此強勁的復蘇期盼是過於樂觀。

事實上，澳門政府自2020年疫情開始以來，已經連續三年維持1300億的賭收預測水平，但均告失算。翻查資料，武漢肺炎疫情爆發前的2019年，澳門博彩收入雖已按年下跌3.4%，但仍高達2924.6億元；到了2020年，博彩收入按年大跌近八成至604.4億，政府的博彩稅總收入亦縮減至298.1億元，同比下跌七成四；2021年大升四成三至868.6億元，政府相關稅收只升了一成四至339.1億；2022年更重挫至422億元。

澳門科技大學管理與行政學院院長蘇育洲月前預測，去年全年賭收約為530億，即政府目標的四成一，實際須取決於遊客和賭客重臨澳門的情況。結果，去年實際賭收仍遠低於這估算。事實上，市場一般預期，去年的賭收只介乎430億至450億元之間，但實際賭收仍不達標，創沙士(中國稱非典型肺炎)後的2004年後新低，當年的賭收曾跌至413.78億元低位。