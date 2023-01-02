莫斯科罕見承認烏軍一次性炮擊造成63名俄兵喪命

俄羅斯侵烏戰爭

俄羅斯周一承認，63名俄羅斯士兵在烏軍對烏東分離主義領土發動的一次襲擊中喪生，這是俄軍侵烏以來莫斯科承認的單次襲擊中最嚴重的傷亡。烏克蘭國防部則指至少400名俄羅斯士兵在這次襲擊中喪生。

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俄軍極少通報其兵員傷亡情形，據俄羅斯國防部這次表示，63名駐守頓涅茨克的俄羅斯軍人在海馬斯系統發射的 "四枚導彈 "爆炸中喪生，海馬斯是美國向烏克蘭軍隊提供的高機動性多管火箭系統。

俄羅斯國防部發言人並未通報烏軍炮擊的具體時間，只是表示，導彈擊中了烏東分裂武裝佔領的頓涅茨克地區以東的俄軍佔領城市馬克耶夫卡（Makiivka）的一座"臨時軍事部署中心"。

烏克蘭軍隊周一承認，它對烏克蘭東部的馬基耶夫卡進行了炮擊，烏克蘭總參謀部在臉書上稱，"12月31日，在頓涅茨克州的馬基耶夫卡，有多達10個單位的各種類型的敵人軍事裝備被摧毀或損壞"，並補充說正在評估俄羅斯的傷亡人數。

但是，自周日以來，許多俄羅斯消息人士一直在社交網絡上談論除夕夜的爆炸事件，他們說這次爆炸事件造成了幾十到幾百人死亡。烏克蘭國防部官員則稱俄方死亡士兵為四百多人。

據指爆炸地點是一座被俄羅斯軍隊徵用的學校，根據幾個俄羅斯和親俄的消息來源，該學校在轟炸中被完全摧毀，據在Telegram上擁有超過100萬用戶的俄羅斯軍事博客Rybar稱，學校被毀時，約有600多名士兵在那裡。他補充說，大約100名傷員被從廢墟中拉了出來。

據路透社援引一位接近頓涅茨克州親俄當局的消息人士稱，被炸死的士兵是克里姆林宮最近動員的三十萬新兵中的一部分。越來越直言不諱批評俄羅斯在烏克蘭遭遇失敗的前親俄分離主義領導人伊戈爾-吉爾金(Igor Guirkine)在Telegram上說，在這次爆炸中，"有數百人死亡和受傷”。他批評俄軍在這座沒有很好保護的學校儲藏彈藥。

頓涅茨克分離主義當局內部的一個匿名消息來源周一對俄羅斯國家通訊社塔斯社表示，這次爆炸事件之所以能夠發生，是因為剛剛抵達烏東的俄羅斯士兵 "廣泛使用手機"，結果被烏克蘭軍隊確定了他們所在的地理位置。

這次針對俄軍的致命打擊發生在俄羅斯對烏克蘭城市加緊轟炸之際，俄羅斯在周六、周日和周一對烏克蘭首都基輔和其他城市進行了轟炸，造成5人死亡，約50人受傷。

周一黎明時分，俄羅斯又一次轟炸導致基輔停電。基輔地區軍事管理部門負責人奧列克西-庫勒巴說："俄羅斯人發射了幾波伊朗製造的Shahed無人機，"他補充說，這些打擊是針對 "基本的基礎設施"。

烏克蘭防空部門聲稱已擊落41架俄羅斯無人機和一枚導彈。