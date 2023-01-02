金融時報：美軍代表團上月訪台 商討如何強化防禦

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美國軍事代表團上月低調訪問台灣，評估台灣軍力，並探討擴大與美軍合作對台灣軍力的助益。此行目的也與台灣總統蔡英文上周宣布延長義務役互相呼應，即須加強台灣防禦，以嚇阻中國入侵。

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中央社援引英國金融時報（Financial Times）周一報導，一名美國駐亞洲官員表示："中國解放軍不僅擁有的先進武器多得多，我們也發現，他們一心一意取得所有攻佔台灣所需技能，因此台灣必須正視情況並迅速做好準備。"

過去20多年例，中國一直努力強化有助實現其野心的武裝力量，使台灣軍力處於危險劣勢。據非營利衝突研究機構"斯德哥爾摩國際和平研究所"（Stockholm International Peace Research Institute）的資料，北京2021年的軍事支出高達2700億美元，是台北的21倍多。

隨着解放軍在台海行動的頻率、範圍和複雜程度上升，且北京不斷祭出更激烈的言詞，台灣總統蔡英文也較過去所有台灣總統投入更多努力和資源，以提升國防力量。

俄烏戰爭也是台灣軍事改革的另一個催化劑。蔡英文上月30日宣布，自2024年起恢復1年期義務役，同時也會透過強化部隊訓練內容、提高役男薪資等作法，提升國軍整體戰力及全民防衛能量。10年前台灣政府將兵役削減至4個月。

然而，軍事專家警告，這些措施可能遠遠無法應付實際所需。

知情人士透露，美國代表團也觀察到類似問題，"他們發現，台軍在戰術層級熟練自如，但缺乏戰略思維能力"。

消息人士認為，儘管已經晚了，但台北正走上正確道路。美國官員說，"蔡英文採取艱難而重大的行動，告訴民眾需要改變，整個社會必須一起努力捍衛他們的家園。預期往後將會有進一步行動。"