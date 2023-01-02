香港亦擬要求中國旅客須先核酸檢測

香港/防疫

中國政府已公布，將於下星期日(8日)「開關」，早着先鞭談中港通關安排的香港，現時仍是「努力爭取最早在1月8日實施首階段通關」，初期會有人數上限，並會「建議」中港兩地市民往返前均須事先持有核酸測試陰性結果，以免交叉感染。商界和專家均支持，專家金冬雁更建議，中國通關初期，來港者須為已接種三針疫苗者，至少觀察一星期才考慮放寬。

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上述要求比海外旅官入境香港嚴格，因為港府自上星期四(12月29日)起，容許中國內地丶澳門及海外旅客乘飛機抵港前，只須持有24小時快速測試和48小時核酸檢測陰性結果，便可來港，現時的中港通關建議則只容手持核酸檢測陰性結果人士來港，較簡單的快測不接受。

因應中國疫情資訊不透明和傳染人數飈升，美丶法丶加等多國均要求中國入境者先進行核酸檢測，連累作為中國特別行政區的香港和澳門入境者亦須接受同樣要求，身兼中港「通關事務協調組」組長的政務司長陳國基昨(1日)在網誌發文，表示為減低疫情交叉感染的風險，港府「建議」，香港市民到內地和內地旅客到香港，都必須事先接受核酸測試，確保陰性才可過關。

對於中港通關後往來兩地人士須先持有核酸檢測結果，香港中華廠商聯合會會長史立德昨在工展會後表示接受，認為是合適做法，但期望兩地統一對反映病毒量的CT值的要求。他又預計，通關可讓商界恢復兩至三成生意。

另外，香港大學生物醫學學院教授金冬雁今早在電台節目表示，與中國通關不會令香港疫情風險大增，香港能夠承受，因為疫情已風土化，而本土化的根據，是港大公共衛生學院每日替一萬名巿民進行檢測，結果推算，本地社區每日感染人數達15至20萬，與內地來港人士相比，風險不會大增。

但他認同，往返中港人士持有核酸檢測證明有好處，除了能堵截感染者外，港人從中國回港後確診亦可追蹤感染來源。他更建議，來港人士應完成接種三針疫苗，若只接種兩劑科興或國藥疫苗，抗體並不足夠。如果要考慮放寬，應觀察一星期以上，以了解對公共醫療系統的壓力。