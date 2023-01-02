香港獅山舉燈牌 促釋放政治犯

香港/政治

2019年反對修訂逃犯條例運動至今有近三千人遭檢控，逾1600人被判刑，有十多名市民在元旦日於香港標誌的獅子山山頂豎立大型燈牌，排成"Free HK Political Prisoners"（即「釋放香港政治犯」）的字樣，聲援在囚者。身兼前支聯會常委的前屯門鄉郊選區區議員張錦雄留言稱，「釋放政治犯乃社會復常的第一步！」獲不少網民點贊。

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從網上片段可見，獅子山上有人舉燈牌，山下亦有人在大廈頂部以鐳射光照射到山上，片尾有打出「香港加油」字眼。未見有警員到場調查或阻止，有網民稱，突襲成功。

片段在網民爆炸頭的臉書有一千多人點贊丶279人轉發，在回應的38人中，絕大部分人贊好和支持，祝願他們平安，而張錦雄的留言有12人點贊，屬最多人有同感的留言。而在網媒ReNews的臉書有四千多人點贊丶468人轉發，82人留言。

根據警方數字，截至10月底，因反修例運動示威被捕人士有10279人，當中2899人遭檢控，18歲以下者佔一成八。另據保安局提文立法會的資料，截至8月底，2044人已經完成司法程序，當中1631人需要承擔法律後果，刑罰包括判監丶社會服務令丶感化令及簽保守行為等，這包括多名被指參與未經批准集會的民主派前立法會議員丶壹傳媒創辦人黎智英丶前香港眾志秘書長黃之鋒丶為台灣公視在港採訪的獨立編導鄧卓儒等，但未包括民主派初選案的47人丶被指勾結外國勢力罪的《蘋果日報》高層和被指罪犯煽動的網媒《立場新聞》高層。