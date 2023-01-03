北京譴責強制檢測來自中國的旅客 警告或祭“反制措施”

中國旅行限制

據法新社報道，北京周二（1月3日）譴責十幾個國家對來自中國的旅客進行新冠病毒檢測，並警告稱可能採取“反制措施”作為回應。與此同時，中國官媒央視也發布評論指，近期針對中國的入境管制措施是“一次集體政治表演。”

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法新社援引中國外交部發言人毛寧說：“一些國家只針對中國遊客實施入境限制。這是沒有科學依據的，一些做法是不可接受的”，她並補充說中國可以採取“對等反制措施”。

對於世界多國再次對中國建立入境管制屏障，中國官媒央視今天也藉由「國際銳評」發布評論，稱“以美國為代表的那些嚷嚷着要中國放開的國家，現在又開始搞事情了。” 這篇評論還形容近期針對中國的入境管制措施是“一次集體政治表演，又一次想把疫情的鍋甩給中國，以遏制和孤立中國”。

自 2020 年以來，中國基本上對外國人關閉了邊境，並已近三年未簽發旅遊簽證，並在抵達時實施強制性檢疫。

這一隔離措施將於1月8日解除，但仍需在抵達中國境內前進行不超過48小時的篩查。 此舉恰逢中國人在經歷了三年的嚴格封控後，有望逐步恢復出國旅行。

以預防原則的名義，由於新冠病例激增，美日法意等十幾個國家決定要求來自中國的旅客出示 PCR 檢測陰性證明。

周二，法國總理伊麗莎白·博恩重申，為保護國人，法國要求來自中國的旅客進行新冠病毒檢測，“發揮了自己的作用”。

至於摩洛哥，則乾脆禁止所有來自中國的旅客進入其領土，“無論其國籍如何”。

中國經港澳轉機抵台 須持檢驗報告

另據中央社報道，台灣今天宣布，1月6日起自中國啟程經香港、澳門轉機抵台旅客，須持有啟程地搭機前檢驗報告，但針對上述對象，暫無須比照中國直航落地唾液篩檢。

經調查，從中國返回台灣旅客，約有2成自香港、澳門轉機，自1月6日至31日，中國啟程經香港、澳門轉機抵台旅客，加強檢疫方案，須持有啟程地搭機前48小時內PCR檢驗報告，或24小時內抗原快篩檢驗報告。

香港及澳門政府已針對自中國入境旅客採取相關防疫規範，香港政府規定，自中國入境旅客須持搭機前48小時內PCR檢驗報告或24小時內抗原快篩檢驗報告；自中國啟程轉機旅客則配合航班目的地國家防疫規定。澳門政府規定，自中國入境旅客須持搭機前72小時內PCR檢驗報告。