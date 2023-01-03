德國政府反對對中國來的旅客進行新冠檢測受到爭議

中國-新冠病毒

2022年12月31日，在中國四川省遂寧市的遂寧市中心醫院，重症監護室的醫務人員在轉移一名冠狀病毒疾病患者。

如何應對來自中國的旅客，給德國和歐盟帶來挑戰。雖然德國衛生部長繼續不打算對來自中國的旅客進行核酸檢測，但他的政策受到爭議。

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據北德廣播電台報道，歐盟成員國將於周三就如何應對中國的新冠疫情進行協商。德國紅綠黃政府反對對來自中國的旅客進行新冠病毒檢測。但法國要求在歐盟境內對所有中國旅客進行病毒檢測。

據柏林《每日鏡報》報道，德國醫生聯合會建議，對每一位從中國入境歐洲的旅客進行新冠病毒檢測。感染者應接受隔離。德國醫生聯合會主席尼森在接受馮克媒體集團採訪時表示：“象目前在中國出現的疫情大爆發的情況下，人們要考慮到，病毒會發生變異。所以應該做好應對準備。”“現在，我們需要一份歐洲一體化的防護方案，每一個從中國出境的旅客在進入歐洲時，都應該接受快篩檢測。”

德國衛生部長勞特巴赫上周五表示，目前“尚無必要”加強對德國入境的限制規定。只需在機場進行“變體監測”。

但德國左翼黨對此提出批評，要求所有從中國飛往德國機場的旅客均出具核酸檢測陰性證明。

但德國三執政黨的眾多專業政治家普遍認為，在當前情況下，沒有必要進行強制檢測。

儘管目前的狀況不穩定，但布魯塞爾能否讓27個歐盟成員國統一起來應對中國，尚難確定。迄今為止，在新冠大流行期間，統一入境規定的努力曾多次失敗。媒體預計，布魯塞爾周三不會做出任何決定。

聯盟黨議會黨團衛生政策發言人索格爾對歐盟可能無法達成統一感到遺憾。他說：“從長遠看來，我們將無法將自己與國外或病毒隔離開來。這是我們在新冠大流行開始時得到的教訓。因此，單國行動不會有效。只能歐盟統一行動才能湊效。”

他贊成勞特巴赫進行變體體檢測的建議。這樣，一旦發現新變體，可以迅速做出反應