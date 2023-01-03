歐盟提出給中國免費送疫苗 中國網友怎麼看

中國-新冠病毒

歐盟要給中國免費提供西方國家普遍使用的公認能有效應對新冠病毒及變種的信使疫苗(mRNA)，中國的反應，說得好聽一點是“婉拒”。

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鳳凰網這樣標題：『中方是否接受歐盟提供的疫苗？外交部：國產的夠用』，斬釘截鐵! 雖然中國外交部發言人毛寧的回答稍稍書面化了一點，那意思是很清楚的，中國的國產疫苗很充足。

路透社記者1月3日在中國外交部例會上問：歐盟提出向中國提供信使疫苗遏制疫情，中方是否接受？外交部發言人毛寧稱：“中國疫苗接種率不斷提高，救治能力不斷增強…總體供應充足。”“能夠滿足‘應接盡接’需要”，可以說，中國媒體將外交部發言人的回答簡括為“國產的夠用”是準確而且傳神的。

在這篇報道中國外交部發言人對歐盟免費贈送疫苗的建議的消息下面，中國網友的反應也是相當熱烈。

網民的反應，就是各式各樣，有與官方同調的，比如：我們的疫苗足夠用，我們的疫苗效力很高很高，不需要外國的。

浙江網友落月飛花風吹雪稱：“歐盟明知中國自己的疫苗充足夠用，故意提出幫助中國，企圖站在道義的制高點上兩難中國，用心不良。”

“西方想使壞，我早就看出來了 !”

這些反應應是誅心之論，歐盟希望向中國贈送全球公認的高效疫苗，要不要在中國，不存在佔領制高點的問題，至於所謂歐盟明知中國疫苗充足的說法，西方國家輿論普遍的看法是，中國的疫苗效力弱，而且完整接種不足，尤其對老年人群的完整接種不夠。

更有一種則是懷疑歐盟是“黃鼠狼給雞拜年，不安好心”，乘着中國疫情海嘯，提出疫苗增援，“讓中國丟臉”。

不過這一類負面的反應，許多幾近於同一格式，像機器人發出來的一樣，留下一種好像有人在操縱的感覺。

抱着務實、寬容、比較科學的態度的反應也不少，這一類網友對當局一口拒絕很不以為然。江蘇網友練霓裳問：“能否給老百姓一個自己選擇的權利？” 四川網友周大哥：“給人民一個科學的選擇。”

廣東網友暮雲樓上初見雁：“希望客觀公正評價各種疫苗的效果，爭取抗疫的最優方案。”

北京網友WA564321：“為何不用效果明顯好的疫苗呢？為何不聽聽民眾的聲音？”

另一位北京網友鳳凰二手玫瑰：“專家說話混種疫苗最好，所以還是希望有多種疫苗可選，不管是哪國的疫苗，只要經過檢驗合格的，都可以使用。”

一位叫莎pink的江西網友也很敵視歐盟的姿態：“西方真正好的東西會想方設法阻止中國獲得，參考芯片！西方真正有害的東西會想方設法輸出給中國，參考鴉片！”

另一位北京網友Iqzmn1反駁他：“你這是迫害妄想症 !”

還有一位提醒他：“你大概不知道上世紀8、90年代，中國和整個西方世界有段蜜月期吧？確實沒卡脖子，還收了不少好東西。”

其實，香港大學醫學院教授金冬雁1月2日接受鳳凰網採訪時也表示，呼籲中國政府“儘快批准mRNA疫苗及針對奧米克戎的新一代疫苗，將人類科學智慧的結晶轉化為保護生命保護健康的實際武器”。