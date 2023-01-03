歐盟絕大多數國家贊成對來自中國的旅客進行檢疫

中國-新冠病毒

在意大利要求對所有來自中國的航空旅客強制進行冠狀病毒檢測後，醫務人員在設置在羅馬菲烏米奇諾的萊昂納多-達芬奇國際機場的COVID-19檢測區等待來自中國廣州的國航航班的乘客。

歐盟周二開會商榷有關中國“疫情海嘯”對策，歐盟委員會發言人表示，成員國“壓倒性多數”贊同對來自中國的旅客離開中國前採取系統性新冠病毒檢測措施。

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上述措施是歐盟衛生安全委員會建議的一部分，旨在為協調歐盟所有成員國統一應對中國疫情爆炸性增長的嚴峻形勢做準備。

這一專家委員會的建議將在周三的“歐洲危機局勢政策反應機制”會議上討論，然後將討論結果提交成員國批准。

歐盟衛生專家周二還討論了委員會提出的其他措施，包括讓來自中國的乘客戴口罩，監測飛機廢水，以及在抵達機場增加測試，包括基因組測序，以確定可能的新變體等等。

發言人表示："這些措施應該針對最合適的航班和機場，並以協調的方式在整個歐盟實施，以確保其有效性"。

中國當局周二譴責包括歐美日本在內的十幾個國家對中國遊客實施強制性新冠檢測措施，並表示會採取反制措施報復。

由於對中國疫情數據不透明以及擔心產生新的病毒變異，在歐盟尚未作出統一決定前，意大利和西班牙決定對來自中國的旅客實施落地強制性檢測，而法國則要求，從星期四開始，來自中國的旅客出發前必須提供48小時陰性檢測證明。