摘要：“2022年12月上旬發生的動態清零嘎然而止這一歷史事件與其說是習近平主動作出的理性選擇，不如說是習近平清零極權工程的突然崩潰。一個謊言系統儘管貌似強大，但一旦謊言被揭穿則不攻自破。1991年蘇聯帝國的崩潰難道不也是如此突然脆斷的嗎？清零極權工程的崩潰，難道是中共極權最後崩潰的一次預演？”

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網文選刊：清零的崩潰與極權的終結

作者：歐陽文

轉自“自由新聞”網站

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2022年12月上旬發生的動態清零嘎然而止這一歷史事件與其說是習近平主動作出的理性選擇，不如說是習近平清零極權工程的突然崩潰。一個謊言系統儘管貌似強大，但一旦謊言被揭穿則不攻自破。1991年蘇聯帝國的崩潰難道不也是如此突然脆斷的嗎？清零極權工程的崩潰，難道是中共極權最後崩潰的一次預演？

烏魯木齊的一起火災引發了一場被輿論稱之為“白紙革命”的社會海嘯。而這場海嘯旋即在中國乃至全球掀起了強大的衝擊波。隨着海嘯的衝擊，死水一潭的中國社會在數周的時間內竟然發生了急劇而詭異的變化。三年來看似氣勢如虹的“動態清零”竟然一夕之間像瀉了氣的皮球，嘎然而癟。徵用了無數人力物力，看來無休無止的核酸檢測，荒唐的大街消毒，肆無忌憚的封控社區、強堵民宅，日益擴大的方艙建設等等強制措施突然終止，兇神惡煞、橫行肆虐的大白也驟然消失。令人匪夷所思的是中國官方包括習近平本人在內，對於為什麼實施和為什麼在這一時機實行這一重大轉變也沒有任何說明。由於毫無預警，社會從一個極端跳入另一極端，疫情如洪水決堤般大爆發，死亡人數激增，藥品斷供，醫療系統崩潰，殯儀館大排長龍。如果說習近平的清零三年，尤其是2022年上半年上海封城的景象猶如地獄的話，清零放開之後的中國則呈現出一派末世景象。

如何解釋這一突兀慘烈的景象？ 一種解釋是白紙革命起了作用。從11月24日烏魯木齊火災引發抗議開始，持續了一周左右的白紙革命突然使習近平看到了人民的力量，感到其政權其實十分脆弱，因而惶恐撤退。另一種解釋是經濟原因。經過三年的瘋狂清零，地方財政已接近枯竭，國家經濟不堪折騰。2022年中國經濟增長將徘徊於3%左右，為改革開放以來最低，2023年前景更不樂觀。在這種情況下，地方官員疲於奔命，清零無法持續，躺平成為最為安全的選擇。

疫情激增在前放棄清零在後

還有一種解釋是從10月、11月開始，疫情大面積爆發已經開始。世衛組織以及來自北京醫院的信息都表明中國疫情激增在前，而放棄清零在後。習當局面對正在失控的疫情，感到大勢已去，三年動態清零功敗垂成，因而借白紙革命之機停止清零。可以說，這三種解釋都有理有據，而這三種因素的合力最終使得習近平頭撞南牆，被迫放棄清零。不過聯繫到放棄清零後出現的空前亂象，筆者認為習近平放棄清零的最直接的原因還是疫情失控。因為無論是“白紙革命”還是經濟困局，雖然都重創了習近平的清零政策，但都預設習近平作出主動和理性的抉擇。有論者（裴敏欣）甚至認為選擇放棄清零表明習近平不同尋常的響應能力，因而獲得了維護天命的機會。然而，如果是經過理性考慮而作出的決定，難道既無預警又無絲毫準備的放開也是一種理性的選擇？難道置民眾大面積染疫、成千上萬的死亡於不顧也是這種理性抉擇的結果嗎？同時，從經濟的角度考慮，有步驟分階段的逐步放開難道不是更有利於經濟的恢復嗎？

從另一個角度考慮，我們也可以從另一個角度提問：即使面對白紙革命的強大壓力，習近平會主動選擇放棄他“親自指揮，親自部署”的三年清零的重大政治決策嗎？回答是否定的。首先，主動放棄清零與習近平不換肩的愚頑個性不相符合。三年來的動態清零已同他個人的名譽和權勢緊緊捆綁。抗疫之初，他利用極權體制的力量，不顧民眾生命安全，在武漢實行殘酷封城，對遏制疫情的擴展起到了一定作用。習近平因而可以藉此大規模造勢，慶祝抗疫取得重大成功。白紙革命發生於習近平成功實現第三屆連任中共黨魁一個月之後，習近平正處於其權勢頂峰，此時選擇退讓將使他權威落地而顏面盡失。

同時，在三年的動態清零過程中，習近平一步步將清零打造成一個不折不扣的極權工程。以舉國體制，舉國之力，將他自己的成敗、中共的合法性乃至中華民族的命運全部押寶於這一極權工程。對新冠病毒的防治本是人類認識病毒，科學戰勝疾病的過程，但清零卻被提升到意識形態的高度，抗疫成為中國文化優越於西方文化，中共社會主義制度優越於西方民主制度之戰。用習近平自己的話說：中國特色社會主義制度和治理體系在應對新冠肺炎疫情實踐中彰顯了顯著的優越性，‘中國之治’與‘西方之亂’形成鮮明對比。因此，清零的成敗關係到社會主義道路的優越和民族主義的文化自信。他要通過清零證明他打破黨內規則三次連任的權力合法性，通過清零證明共產黨極權制度的合法性，進而證明所謂“東升西降“的戰略預判，證明中國專制模式取代西方民主秩序的合理性。也就是說，所謂動態清零其實是習近平的一場政治豪賭。而最終被迫放棄清零實際上意味着習近平的所有這些如意算盤全部泡湯。換句話說，如果習近平還有選擇的可能的話，他是不可能放棄動態清零的。這也是為什麼在清零結束之前，很少人預料到習近平會有一個180度的大轉彎的原因。

動態清零是習近平的一場政治豪賭

不過放棄清零仍然發生了，而且發生的如此突兀，如此的不合常理，不合習近平的本性！何以如此？有論者將此次放棄清零同當年大躍進失敗相比，但當年雖然毛澤東整肅了關於批評大躍進的彭德懷反黨集團，但是，在中共內部還存在如劉少奇、鄧小平等一批有份量的政治對手。毛澤東不得已做了檢討。而今中共二十大之後，昔日的黨天下已為習天下取而代之。習近平在黨內已無對手。因而，合乎邏輯的答案是習近平迫不得已放棄了清零。實際上，二十大正是習近平權力盛極而衰的轉折點。習近平的成功連任將中國民眾的絕望推到極點，清零的殘暴和經濟衰敗的後果使得民眾揭竿而起，白紙革命如電光石火照亮了中國一方天空，恐怖開始延伸至統治者一方。如果說白紙革命的意義在於擊中了習近平通過強大謊言機器編織的中國抗疫神話，將清零的反人類特性昭示天下的話，疫情於此時的大爆發宣告了習近平反科學抗疫的徹底失敗。也就是說，2022年12月上旬所發生的動態清零終結這一歷史事件與其說是習近平主動作出的理性選擇，不如說是習近平清零極權工程的突然崩潰。

也許，在共產主義極權歷史上可以同此次清零崩潰相比的是1986年4月蘇聯切爾諾貝利核電事故。誠然，切爾諾貝利事故基本上是一次純技術事故，但這一事故不僅戳穿了蘇聯科學技術優勢和社會主義管理效率的神話，更摧毀了蘇聯社會主義制度優越性的謊言。由於切爾諾貝利事故對蘇聯民眾生命安全所造成重大損害和對歐洲的嚴重污染，動搖了蘇聯國體的根本。以致於戈爾巴喬夫後來承認切爾諾貝利核事故加速了蘇聯的崩潰。習近平動態清零工程的崩潰具有同切爾諾貝利核事故異曲同工的意義，不僅使得中國抗疫優勝於西方的宣傳一朝解體，也粉粹了政治可以凌駕於科學的極權狂言。隨着動態清零極權工程的坍塌而被埋葬的不僅是習近平倒行逆施的皇帝夢，也是自欺欺人東升西降的民族主義的自吹自擂。也許有人會提問，一個看似如此強大的清零工程突然坍塌，竟是如此脆弱？是的，此種極權工程，儘管貌似強大，但仍然是一個謊言工程，一旦謊言被揭穿自然不攻自破。1991年蘇聯帝國的崩潰難道不也是如此突然脆斷的嗎？當年又有何人預料到這一驚人的歷史之變？從某種意義上講，清零這一極權工程的崩潰，難道不也是中共極權崩潰的一次預演嗎？