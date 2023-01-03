美國務院發言人：對中國旅客檢測“基於科學” 法國總理稱"保護國民是政府職責"

中國/新冠疫情/法國/美國

歐美及亞洲多國對來自中國的旅客進行新冠病毒檢測引起中國不滿，北京並警告可能採取反制措施。法國總理伊麗莎白·博爾納對此表示，"保護法國國民是政府的職責"，"我們將繼續這樣做"。美國國務院發言人周二也表示，美國要求對來自中國的旅客進行抗原檢測“完全基於科學”。法新社北京專稿稱：中國目前正面臨有史以來最嚴重的疫情。

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法新社報道，針對歐美及亞洲十多個國家對自中國旅客進行新冠病毒檢測等防疫措施，中國外交部表示，"部分國家採取只針對中國的入境限制措施缺乏科學依據"，中國並稱"堅決反對試圖操弄疫情防控措施達到政治目的的做法"，中國並威脅"將採取相應措施"。

法國總理伊麗莎白·博爾納周二接受法國新聞台( Franceinfo)採訪被問及此時表示："我們認為，透過要求檢測(這一方式）保護法國國民，是政府的職責。"博爾納強調："與此同時，我們遵守世界衛生組織（WHO）的規範。我們將會繼續這樣做。"

法國規定，從1月1日開始，所有從中國入境法國的旅客都必須配戴口罩，並準備在抵達時接受隨機檢測。自5日起，來自中國的所有旅客都必須出示起飛前48小時內進行的PCR或抗原檢測陰性證明。

博爾納表示，"我們的目標就是追蹤病毒的演化，這就是我們自2日以來一直在做的事情，所有科學家都同意這一點。"

而美國國務院發言人周二也表示，美國要求對來自中國的旅客進行抗原檢測“完全基於科學”。國務院發言人普萊斯周二向媒體表示，“採取這一措施完全基於科學的方法”。

法新社北京專稿隨後報道，中國目前正面臨有史以來最嚴重的疫情。特別是在上海， 上海一家主要醫院的一位高級負責人周二估計，上海最近幾周可能已有三分之二的居民感染了新冠病毒。

上海瑞金醫院副院長陳爾珍(音譯）表示，“目前，上海的疫情四處蔓延，可能70%人口被感染，感染人數比上次2022年春季爆發時多了20到30倍”。

陳醫生也是上海 Covid 專家委員會的成員，他說他所在的醫院每天接診 1,600 人次，是解除限制措施前的兩倍，其中80%是 感染新冠病毒患者。他說“每天有100多輛救護車到達醫院”，而緊急入院的患者中有一半年齡在65歲以上，他們更容易受到病毒侵害。

法新社記者走訪上海兩家醫院，看到急診病房人滿為患，大都是老人的病患躺在公共空間的擔架床上。許多人裹着毛毯、大衣、戴着毛線帽，身上接着靜脈點滴、心電圖機或氧氣瓶的插管，可以看得出來呼吸困難。

法新社記者造訪一家醫院時，看到1名婦女和1名年紀較大的男人爭搶打點滴。婦女說："我先來的。"老人表示："我也是來打針的。"

法新社稱，奧密克戎變種病毒正以驚人的速度在中國傳播。在北京、天津、重慶和廣州等其他主要城市，衛生部門認為傳播感染峰值已經過去。

法新社稱，隨着農曆新年臨近，成千上萬中國人開始返鄉過年，預計大城市的這一波新冠浪潮將很快席捲中國農村地區，而在那裡醫療服務更少。

國家衛健委官員焦亞輝周一在接受中央電視台採訪時承認，預計在農村爆發的疫情構成了“巨大挑戰”。

中國3年來實施的強硬清零防疫限制措施逆轉後讓全國都鬆了口氣，但也造成疫情大爆發，讓中國不完善的醫療系統以及負荷過重的殯儀館、火葬場難以承受。