世衛怯聲批評中國 所報告信息根本不反映爆炸性疫情

中國/世衛組織/新冠病毒

世界衛生組織（WHO）今天批評中國對歸因於新冠病毒的死亡的 "非常狹窄 "的新定義，稱這些死亡統計數據與中國的疫情復燃實情不相符合。

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世衛組織今天表示，中國給予的數據並不反映中國新冠疫情的復燃情況。世衛組織衛生應急管理負責人邁克爾-瑞恩博士在今天的新聞發布會上說：“我們認為，中國目前公布的數字在入院人數、重症監護入院人數，特別是在死亡人數方面沒有充分反映出新冠疫情的真正影響。”

中國在12月初突然放棄"清零"政策之後，中國目前正面臨有史以來最嚴重的新冠病毒疫情。

據法新社說，儘管出現了這一前所未有的感染浪潮，但在計算病例的方法出現有爭議的變化後，中國報告的與新冠病毒有關的死亡人數非常少。

從現在開始，只有直接死於與新冠病毒有關的呼吸衰竭的人才被計入死亡統計。

據該報道稱，這一方法上的變化意味着大量的死亡將不再被算作是由於新冠病毒造成的。

瑞恩博士堅持認為，"我們認為這個定義過於狹窄"。

上周，世衛組織與中國官員會面，討論病例和住院人數的激增。

據世衛組織總幹事譚德塞Tedros Adhanom Ghebreyesus稱，"我們會繼續要求中國提供更及時、定期和可靠的住院和死亡數據，以及更完整和實時的病毒測序。" 譚德塞說，這些數據對世衛組織和世界都是有用的，我們將鼓勵所有國家分享這些數據。據譚德塞指出：“這些數據對於世衛組織對當前形勢進行定期、快速和有力的風險評估，並相應地調整世衛組織建議和指導，仍然至關重要。”