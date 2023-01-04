世衛組織報告與中國開會後新消息：稱中國新冠病毒沒發現新變種

中國/新冠病毒

世界衛生組織周三公布的數據顯示，中國未發現新的冠狀病毒變種，這緩解了人們對自北京突然撤銷清零政策以來疫情在中國迅速蔓延的擔憂。中國官方報告的Omicron病毒取樣，譜系 BA.5.2 和 BF.7 佔主導地位。世衛組織總幹事譚德塞罕見憂心忡忡說對中國民眾生命抱有擔憂。

廣告 繼續瀏覽後續

據路透社今天報道稱，聯合國屬下的世界衛生組織機構4日發布了中國疾病預防控制中心 (CDC) 提供的數據，此前一天，世衛組織官員會見了中國科學家，全球對中國報告的疫情爆發的準確性感到不安，這場新爆疫情已導致中國醫院人滿為患，一些殯儀館不堪重負。

中國共產黨的官方報紙《人民日報》試圖鼓舞憂心忡忡的公民，宣稱要對新冠病毒的鬥爭取得“最終勝利”。該報還反駁了對中國嚴格清零政策的批評，中國的清零政策在去年曾引發了罕見的抗議活動。

與此同時，隨着越來越多的國家採取措施，例如對來自中國的入境者進行離境前新冠病毒檢測等措施，國外的衛生官員一直在努力確定疫情的規模以及如何阻止其蔓延。但北京方面對此表示批評。

歐盟衛生官員4日下午舉行會議，討論協調一致的應對措施。

據世衛組織總幹事譚德塞在一次簡報會上表示，該聯合國機構正在繼續從中國尋求更快速和定期的住院和死亡數據，譚德塞說他擔心中國公民的生命。

北京上個月突然取消了對新冠疫情的超嚴格限制措施，使新冠病毒在中國 14 億人身上擴散蔓延，自三年前該病毒在中國武漢市出現以來，中國人被認為幾乎沒有免疫力。

根據世界衛生組織報告的數據，中國疾病預防控制中心的分析顯示，在當地獲得的感染取樣，Omicron 譜系 BA.5.2 和 BF.7 佔主導地位。

Omicron 是基於最近基因組測序的主要變異體。