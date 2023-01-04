世衛組織稱中國數據未反映疫情真實情況

世衛擔憂中國疫情

世界衛生組織突發衛生事件規畫執行主任邁克爾·瑞安（Michael Ryan） 博士在新聞發布會上表示：認為實際死亡人數與官方數字有很大出入。他表示：中國對新冠病毒死亡病例定義“非常狹隘”，稱數據不符合疫情蔓延實情，並重申支持對來自中國的旅客進行新冠病毒檢測。

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繼 12 月初突然放棄所謂的“清零”政策之後，中國正面臨有史以來最嚴重的疫情。 但在對病例統計方式進行有爭議的改變後，該國報告的與 新冠相關的死亡人數很少。中國官方表示：“由於新冠病毒導致的肺炎、呼吸衰竭導致的死亡，那麼歸類為是新冠病毒感染導致的死亡，以其他疾病、基礎病，譬如心腦血管疾病、譬如心梗等這些疾病導致的死亡就不把它歸類為新冠導致的死亡。”瑞安博士堅持說：“我們認為這個定義太狹窄了”。

上周，世界衛生組織會見了中國官員，討論了感染和住院病例數量的激增。世衛組織總幹事譚德塞在周三的新聞發布會上說：“我們繼續呼籲中國提供更快、定期和可靠的住院和死亡數據，以及更完整和實時的病毒測序。”

譚德塞表示： “這些數據對世衛組織和全世界都有用，我們鼓勵所有國家分享它。這些數據對於世衛組織對當前情況進行定期、及時和有力的風險評估並相應地調整其建議和指南仍然至關重要。”

他強調，世衛組織“關注”中國的情況，並重申接種疫苗的重要性。世衛組織再次支持一些國家最近要求對來自中國的旅客採取篩查措施。

譚德塞表示說：“正如我上周所說，由於中國的交通流量如此之高，而且缺乏全面的數據，一些國家正在採取他們認為會保護本國公民的措施是可以理解的。”

在他身邊，世衛組織流行病和大流行病準備和預防司負責人西爾維·布里安德博士強調，“檢測並不意味着我們限制旅行”。 “無論如何，當你處於大流行階段時，建議留在家裡，”她說，並解釋說最好的辦法是“一開始就進行測試”。

她解釋說，這些測試通常旨在“減少不確定性，因為我們沒有太多關於中國情況的信息”，但它們也旨在有可能在人口稠密的國家檢測到可能出現的新變種。她繼續說，因為“在強烈傳播的情況下病毒可能會進化”，就像目前在中國的情況一樣，出現新變種的風險可能更大。

在世界其他地方，這種病毒也讓世衛組織感到擔憂。

世界衛生組織新冠疫情應對技術主管瑪麗亞·範·科霍夫（MariaVanKerkhove） 博士說 “你知道，上個月我們向世衛組織報告了超過 1300 萬例病例，我們知道這是一個低估了的數據，因為監測已經下降，我們已經過了假期。但更令人擔憂的是，我們的病例增加了 15%上個月的死亡人數，”。

世衛組織正在特別監測奧秘克戎 Omicron 的一個亞變體 XBB.1.5。 迄今為止，它已在 29 個國家（包括歐洲和美國）檢測到，“它是迄今為止檢測到的最具傳播性的亞變體”。