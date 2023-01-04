中國向美國秀肌肉 高調關島演練與空中攔截

中國/美國

最近幾周，中國軍方展示了日益增強的挑戰美國亞太軍事存在的能力，以華盛頓所說的危險方式攔截一架美國偵察機，並向關島方向派出一艘航空母艦。

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據華爾街日報報道，美國軍方上周四表示，一架中國戰機12月21日在南中國海的國際空域攔截一架美國空軍RC-135飛機並做出危險動作。美國印太司令部說，中國海軍飛行員駕駛的一架殲-11戰鬥機飛到這架RC-135前方，距後者機頭不到20英尺，迫使該偵察機“採取規避動作，以避免相撞”。

日本防衛省上周三表示，發現以遼寧號航母為核心的中國艦群過去一周左右在西太平洋水域活動，距關島相對較近；美國在關島有相當規模的海軍和空軍部隊。日本防衛省沒有給出精確坐標，但有一張標明大概位置的地圖，表明遼寧號及其護衛隊於12月23日至25日在距離關島500英里範圍內航行。

中共旗下民族主義色彩濃重的《環球時報》發表英文報道稱，上述海軍演習標誌着遼寧艦戰鬥群首次接近關島。該報道稱，遼寧艦戰鬥群的這一動作表明中國有能力抵禦美國可能對台灣進行的軍事干預。台灣是一個民主自治島嶼，北京方面宣稱擁有台灣主權。

美國印太司令部表示，印太地區的美軍將繼續在國際法允許的海上和國際空域飛行、航行和作業，並注意所有船隻和飛機的安全。美國軍方此前有時會報告在其看來與中國人民解放軍的“不安全相遇”，往往發生在南中國海和東中國海(East China Seas, 中國稱東海)，中國政府在這兩個海域的主權主張與一些亞洲鄰國政府的主權主張有重疊。

據華爾街日報稱，2001年，一次這樣的相遇造成了人員傷亡，當時一架中國噴氣式戰機在南中國海上空與一架美國偵察機相撞。該事件導致中國飛行員死亡，而美國偵察機在海南緊急降落，引發了一場外交危機。美中兩國已在試圖降低發生意外衝突的風險，雙方在2014年簽署了一份關於兩國軍隊空中和海上相遇安全指南的諒解備忘錄，但隨着這兩個超級大國之間的緊張關係加劇，溝通渠道已經縮小。