中國或選擇性救助房地產商 碧桂園在榜 恆大未知

中國/房地產

中國銀行稱正在敦促中國的金融機構向被視為 "健康 "但因融資規則收緊和新冠病毒疫情大流行以來陷入困境的房地產集團提供 "擔保"。中國官方沒有發布關於救助房地產商的細節以及房地產商名單。

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據法新社今天報道稱，中國央行稱要支持 "健康 "的房地產開發商。而房地產是中國經濟的一個關鍵領域，房地產與建築業一起佔據中國GDP的約四分之一比份。房地產解決龐大低技能工人勞動人口就業。

然而，中國房地產大量的銀行貸款導致眾多開發商高負債率，中國已從2020年開始打擊高負債率。此後，房地產獲得的信貸大幅縮水，而在經濟放緩和新冠病毒疫情的不確定性中，中國對房地產的需求也急劇下降。許多開發商現在正在為生存而掙紮。

在中國南部廣州等幾個重量級房地產企業總部所在的城市，央行分行周二表示正在 "積極引導轄內金融機構 "支持房地產行業。而中央銀行地方分行表示，幾家銀行已經對被認為是 "健康 "的房地產集團提供了償還海外貸款的 "擔保"。

法新社說，按銷售額計算，中國最大的開發商碧桂園是新的銀行救助受益者之一。這家以財務強勁著稱的房地產集團在8月份曾宣布業績稱半年度利潤下降96%。據央行表示，碧桂園已獲得價值19.5億元人民幣（2.67億歐元）的擔保。央行的聲明沒有提及中國負債纍纍的前第一大房地產公司恆大。恆大集團被2021年估計約為3000億美元的債務所扼殺。恆大據信正在為重組進行談判。恆大的老闆許家印在法新社看到的一封發給員工的郵件中說，他將能夠在今年還清公司結欠的債務。

中國在11月公布了促進房地產的措施，包括信貸支持。這些優先事項在上個月關於2023年中國經濟指導方針的一次重要會議上再次被確定。

該報道稱，自20世紀90年代末市場自由化以來，中國房地產行業出現繁榮。