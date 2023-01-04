中國昨告染疫死5人 人民日報號召爭取抗疫最終勝利

新冠病毒/中國

全球衛生官員試圖確定中國肆虐的新冠病毒疫情再爆發的事實以及如何防止進一步傳播，與此同時中國共產黨的喉舌報紙人民日報周三呼籲人民爭取對新冠病毒取得“最終勝利”。

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據路透社今天報道稱，儘管疫情引發全球警報，中國繼續保證會對新冠病毒防疫取得“最終勝利”。

中國上個月取消了嚴格的病毒遏制措施，導致 14 億人口陳現在病毒感染的危險下，自三年前該病毒在中部城市武漢出現以來，中國人口幾乎沒有天然免疫力，未受到保護。

中國許多殯儀館和醫院表示不堪重負，國際衛生專家預測今年中國至少有 100 萬人染疫死亡，但自清零政策大轉彎以來，中國每天報告的死亡人數為 5 人或更少。

66 歲的北京居民在談到官方死亡人數時說，“這太荒謬了，”他報告說，“我的四個近親都死了。那隻是一個家庭的死者。我希望政府能夠對人民和世界其他地方誠實地說明這裡真正發生的事情。”

中國否認國際上對中國官方統計數據有懷疑，認為這是出於政治動機，企圖抹黑中國抗擊病毒取得的成就。

中共官方報紙《人民日報》在一篇社論中表示，“中國和中國人民一定會贏得抗擊疫情的最終勝利”，該報駁斥了對中國三年隔離、封鎖和檢測的批評，這些措施在去年晚些時候引發了歷史性抗議活動。

但取消限制後，北京對一些國家堅持要求來自中國的遊客在出發前進行新冠檢測的決定進行反擊，稱這些規定不合理且缺乏科學依據。

日本是最新一個要求中國遊客登機前做新冠檢測的國家，加入美國、澳大利亞和其他國家的行列。歐盟衛生官員定於4日舉行會議，討論對中國旅行的協調應對措施。

自新冠病毒疫情大流行開始以來基本上與世界隔絕的中國將從 1 月 8 日起停止要求入境旅客隔離。但仍將要求抵達的旅客在開始旅程之前接受檢測。

據路透社說，由於擔心中國關於疫情傳播和演變數據的缺乏準確性，世界衛生組織官員周二會見了中國科學家。該聯合國機構已邀請科中國學家提供有關病毒測序、住院、死亡和疫苗接種的詳細數據。

世衛組織發言人說，稍後可能會在4日的簡報會上發布有關與中國方面會談的信息。

上個月，路透社報道稱，自北京政策轉變以來，世衛組織尚未收到來自中國的新冠病毒疫情染疫住院數據，這促使一些衛生專家質疑中國是否可能隱瞞了疫情的嚴重程度。

中國周二報告了 5 例新的新冠病毒死亡病例，使官方死亡人數達到 5,258 人。如果以全球標準衡量，中國的死亡人數數據非常低。

但總部位於英國的健康數據公司 Airfinity 表示，中國每天可能有大約 9,000 人死於新冠病毒。