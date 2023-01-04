中國疫情下謠言多 民眾恐慌搶囤止瀉藥紙尿布

中國/新冠病毒

中國放寬防疫管制後疫情大爆發，導致民眾瘋搶常備的退燒與止瀉藥，如今買藥難還沒結束，又因網傳染疫將造成排便失禁使得紙尿布一片難求，甚至買不到血氧儀而開始搶購智慧型手錶。

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據法新社今天報道稱，現在奧米克容的變種正在中國非常迅速地傳播。中國目前正面臨最嚴重的病例爆發。特別是在上海，該市一家主要醫院的一名高級官員周二說，三分之二的居民可能在最近幾周內被染疫。中國的經濟首都上海，這個擁有2500萬人口的城市，從4月起被嚴格封鎖了兩個月。現在許多人再回到檢疫中心檢測。

在中國其他主要城市，如北京、天津（北部）、重慶（西南部）和廣州（南部），衛生當局認為高峰期已經過去。

陳醫生也是上海新冠病毒專家委員會的成員，他說他的醫院每天接收1,600名急診病人，這是是限製取消前的兩倍，其中80%是新冠病毒病人。

在上海的同仁醫院，法新社記者周二看到病人在大樓外接受緊急治療，大樓擠滿了湧入的病人。走廊里有幾十個躺在床上輸液的老年患者。有些人戴着氧氣面罩。

隨着數百萬人從1月21日起返回家鄉省份慶祝農曆新年，預計大城市中的 "新冠病毒 "浪潮將很快蔓延到衛生服務保障較少的中國農村。

周一，中國國家衛生委員會（NHC）官員在接受中國國家電視台CCTV採訪時承認，中國農村的預期爆髮帶來"巨大挑戰"。

據中央社今天報道稱，人民日報今天引述上海中醫藥大學急危重症研究所所長方邦江教授說，臨床上一般的病毒性感冒也會導致噁心、嘔吐、腹瀉等胃腸型感冒癥狀，所以染疫腹瀉是正常病理反應，不要驚慌更不必杞人憂天。

不過網傳上海3日已出現亞變異株XBB1.5病例，並說感染之後會無意識腹瀉，呼籲大家囤積紙尿褲，於是紙尿褲又成了中國民眾囤積的新目標。在此之前，同樣也是社群媒體流傳一張截圖，當中指稱因Omicron變種病毒株易導致腹瀉，民眾搶完退燒藥後改搶止瀉藥“蒙脫石散”，若干販售成藥的電商平台已顯示沒貨。

但是中國國家衛生健康委醫政司司長焦雅輝近日接受央視新聞節目“面對面”專訪表示，供藥難原因很多，而很重要的原因卻是民眾搶囤，並說“老百姓首先囤藥，這是一個很重要的原因”。

據中央社引述中國新聞周刊，又因吸氣時血氧飽和度低於93%是判定染疫重症的指標之一，不少電商平台販售的血氧儀陷入缺貨狀態，原本人民幣數十元的血氧儀飆漲至千元。於是具備血氧監測功能的智慧型手錶、手環等產品備受關注而銷量驟增。