北約前秘書長呼籲民主國家在台灣問題上團結

北約/台灣

北約前秘書長拉斯穆森訪問台灣，今天與台灣總統蔡英文舉行會見。拉斯穆森敦促民主國家在台灣議題上團結起來。

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據法新社今天自台北報道稱，前北約負責人拉斯穆森今天在訪問台灣時警告說，民主國家必須團結起來，以抵制 "專制國家崛起"。拉斯穆森說必須允許由台灣決定自己的未來。

丹麥前首相和北約前秘書長安諾斯-福格-拉斯穆森今天在台灣與台灣總統蔡英文會晤，他說，"我們必須加強抵制專制國家崛起。他說，民主國家結成聯盟在這方面至關重要，因為台灣不斷受到來自中國的入侵威脅。

法新社說，北京認為台灣是中國領土的一部分，有朝一日會被收回，必要時可通過武力收回。自俄羅斯入侵烏克蘭以來，這種擔憂更加強烈，這也引起了全世界的關注。

據拉斯穆森說，台灣有 "在自由與和平中存在的權利"，並有權決定自己的未來。

據該報道，中國國家主席習近平表示，台灣的 "統一 "問題不能留給後人解決。北京和台北之間的關係已經陷入緊張，在2022年隨着中國在台灣周圍加強軍事演習而更急劇惡化。其中最重要的一次是為了報復美國眾議院前議長南希-佩洛西對台灣的訪問而進行的。

中國反對其他國家和台灣之間的任何官方交流。中國對西方政治家訪問台灣作出了越來越憤怒的反應。

自2020年以來，蔡英文已三次被邀請在拉斯穆森基金會組織的年度民主國家峰會上發言，該峰會在2021年受到北京的制裁。

據法新社，在周日的傳統新年講話中，蔡英文說，中國在台灣周圍的軍事活動對維持雙方關係 "沒有幫助"。