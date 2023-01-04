對中國旅客新冠檢測：美國稱科學 中國則批不科學

中國/新冠病毒

針對世界多國推出政策，對即將蜂擁而至的中國遊客進行新冠病毒檢測，中國官方對這些政策提出批評，稱不科學。中國警告將採取對等報復。

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據法新社今天自北京報道稱，北京昨天譴責了十幾個國家對來自中國的旅行者進行新冠病毒檢測。據中國外交部發言人毛寧稱，一些國家只對來自中國的旅行者實施入境檢測限制措施。這沒有科學依據，這些做法不可接受。毛寧警告，中國可以根據對等原則採取反制措施。

而絕大多數歐盟成員國則支持這一對中國旅客檢測措施。據歐盟委員會發言人稱，在建議中，一個由27個成員國組成的歐盟衛生專家委員會（衛生安全委員會）周二在布魯塞爾主張對來自中國的旅行者進行檢測，並"以壓倒性多數"支持這一措施。歐盟機構還討論了監測飛機廢水以及在抵達機場增加測試，包括基因組測序，以確定可能的新冠病毒新變體。

據一位發言人說，"這些措施應該針對相關航班和機場，並以協調的方式在整個歐盟實施，以確保防疫有效性。"

奧地利周二宣布，決定對來自中國的飛機的廢水進行檢測。

在美國，一位美國外交發言人說，美國要求來自中國的旅行者在美國邊境進行新冠病毒檢測是 "完全基於科學 "和 "公共健康關切"。

據澳大利亞經濟部長說："這是我們對世界上透明度感到擔憂的一個地方。"他要求從周四開始實施類似檢測措施。該部長沒有確指說中國的透明度讓人擔憂。當被問及這些限制是否有政治動機時，該部長說他不這樣認為。

法新社說，中國12月7日出人意料地取消衛生清零政策，此舉導致大量病人湧入醫院，新冠病毒染疫死者增加火葬場壓力。

放棄清零近一個月後，中國決定開放旅行。北京不再對來自國外的人實施檢疫，但繼續要求旅行者進行PCR陰性測試。

最近幾天，十幾個國家對從中國抵達的乘客進行新冠檢測，各國擔心中國的感染數字缺乏透明度，並擔心出現新的新冠變種。

據法國總理伊麗莎白-博爾內周二在一家廣播電台上作出反應說：“我認為法國正在通過保護法國人和要求進行測試來盡我們的職責。”她還說法國將繼續這樣的政策。