小馬科斯與習近平商定協商解決海上分歧

菲律賓/中國

在南中國海的緊張局勢大背景下，菲律賓總統費迪南德-馬科斯訪問中國首都北京。中國和菲律賓今天承諾通過協商解決海上分歧問題。

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據法新社引述中國官方的國家電視台CCTV消息，菲律賓總統馬科斯與中國國家主席習近平在星期三舉行會見，會晤中菲律賓與中國均呼籲 "友好協商，妥善解決海上問題"。

中國和菲律賓在南海問題上存在分歧。南海是一個擁有豐富能源和漁業資源的戰略地區。中國對南海幾乎全部海域提出領土要求，但菲律賓以及越南、馬來西亞和文萊也有主權要求。

法新社說，中國無視海牙常設仲裁法院在2016年作出的有利於菲律賓的裁決。

在有報道稱北京開始開發有爭議的南沙群島周圍的未占土地後，菲律賓於12月底宣布加強該國在南中國海的軍事存在。

小馬科斯在訪問前曾堅稱，他不會讓北京踐踏菲律賓在該地區的海洋權益。

據中國中央電視台希望，習近平周三告訴小馬科斯，中國希望為 "地區和平與穩定帶來更多正能量"，並 "促進在無爭議地區的石油和天然氣合作開發"。據中央電視台說，小馬科斯與習近平還討論了農業和醫藥等領域的合作，並簽署了一系列基礎設施、漁業、旅遊和其他部門的合作協議。

菲律賓政府上周表示，將在馬科斯訪問期間簽署一項確保兩國外交部直接溝通的協議，以避免 "在菲律賓西海出現任何誤判和誤傳"，法新社說，這裡指的是馬尼拉聲稱擁有的南海部分。

中國中央電視台沒有說這樣的協議是否在兩位領導人星期三簽署的協議中。

在周四結束的馬科斯的訪問期間，菲律賓與中國預計將簽署多達14項雙邊協議。

周三早些時候，菲律賓總統在與中國全國人大委員長栗戰書會晤時說，菲律賓認為 "加強中菲關係至關重要"。他並希望兩國之間能建立 "穩定和加強我們經濟的夥伴關係"。

在前往中國之前，馬科斯星期二說，他希望與他的中國同僚討論 "雙邊和區域政治安全問題"。他還說："我們兩個有好國家之間，不應該有現在這樣的的問題。