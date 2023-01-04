新西蘭稱不對中國遊人做新冠檢測

新西蘭/中國

新西蘭政府4日表示，不會要求來自中國的旅客進行新冠病毒檢測呈陰性，這與許多國家在中國病例激增時採取此類措施的趨勢背道而馳。新西蘭官員稱，新西蘭的公共衛生風險很小。

廣告 繼續瀏覽後續

據路透社今天報道稱，新西蘭將不要求中國人入境時出示新冠測試。新西蘭新冠疫情部長 Ayesha Verrall 說，一項公共衛生風險評估得出的結論是，來自中國的遊客不會對新西蘭的病例數產生重大影響。據部長稱，“新西蘭的公共衛生風險很小。”

出於對中國爆發規模的擔憂以及對北京衛生統計數據的懷疑，包括英國、美國和澳大利亞在內的許多國家都要求來自中國的旅客進行 COVID-19 檢測呈陰性。此舉被中國官方媒體批評是歧視。

在中國於 12 月 7 日取消嚴格的清零政策後，中國的感染人數激增，病毒快速傳播。

據路透社說，所有抵達新西蘭的國際旅客都被要求檢測是否出現癥狀，新西蘭在機場提供免費檢測。

官員們將要求一些來自中國的旅客進行自願檢測以收集更多信息，據該部長表示，這反映了新西蘭和世界衛生組織對中國缺乏信息共享的擔憂。新西蘭還計畫在國際航班上試驗測試廢水，看看這是否可以取代對個人進行的有針對性的自願測試。