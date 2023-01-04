法國強硬！稱不眨眼堅持對中國入境者新冠檢測

法國/中國

法國政府發言人維蘭Olivier Veran周三表示，中國的新冠病毒疫情恢復是 "歐洲擔憂的合理理由"，維蘭保證在回應北京的抗議時，法國將 "不眨眼地 "堅持實施強制性測試措施。

廣告 繼續瀏覽後續

巴黎今天說，中國的新冠病毒流行病再次出現，是"合理的擔憂"，法國將"不眨眼 "地進行檢測。

法國政府發言人Olivier Veran今天在部長會議結束後說：“沒有一個國家希望看到在自己的領土上爆發流行病，特別是在過去三年所做出的所有努力和犧牲之後，再現疫情。”

據維蘭解釋說，在返法或在中國過境，需要出示不到48小時的陰性檢測報告，這是 "保護我們公民的常識性措施，我們採取這種措施時不會眨眼"。

據法新社說，法國前衛生部長強調說："星期二在一個機場開展了一項行動，“對從中國返回的無癥狀乘客進行了檢測：三項測試中就有一個是陽性，這證明了我們正在實施的控制措施的必要性。”

周二，北京認為十幾個國家對來自中國的旅行者實施的新冠病毒檢測是 "不可接受的"。

同樣在星期二，由27個成員國組成的歐盟衛生專家委員會（衛生安全委員會）"以壓倒性多數 主張"對來自中國的旅行者實施新冠檢測。