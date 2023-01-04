研究：蘋果為華審查香港 被禁程式年內翻兩番至2370個 全球半數VPN被下架

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蘋果被指替中國審查香港手機應用程式, 小圖為部分流行而不能在香港手機下載的iOS

號稱自由的香港，網絡自由受限的速度隨着《港區國安法》的落實而加快。根據一個民間組織在去年底的研究，香港的蘋果手機有 2370 個應用程式無法下載，僅次於中國和俄羅斯而排在全球第三；有關數量是一年半前同類研究的4.3倍，若以百分比計算，則增加近一倍。至於協助網民翻牆的 VPN 程式，香港亦下架了53款，達全球一半。報告批評美國蘋果公司為了利益，配合中國政府打壓香港民主。

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以監察中國防火牆封鎖網絡情況為己任的GreatFire之下的「蘋果審查」（AppleCensorship意譯）日前發表有關蘋果在香港和俄羅斯App Store 的應用程式狀況報告，在香港部分，「蘋果審查」在去年11月在蘋果手機中測試接近1.5萬個應用程式(apps)後，發現有 2370 個應用程式無法下載，無法下載比率為16.03%；與全球 173 個地區商店相比，只較有 10837個應用程式無法下載的中國和 有2754個apps無法下載的俄羅斯少。

而在2021年7月，「蘋果審查」測試 6374個apps後發現，香港的蘋果手機App Store有550個應用程式不能下載，無法下載比率為8.63%，「蘋果審查」報告當時稱，香港是全球頭十個表現最佳的地區之一，事隔一年半，卻成了審查最多的季軍地區。比較兩個測試亦可見，香港在不足一年半之間，不能下載的apps增加了3.3倍，以無法下載率計算，則大幅增加八成半。

另外，該組織的最新報告又發現，香港遭下架的 VPN 程式，令人驚訝地高達 53 個。根據vpnpro網頁去年10月的資料，全球24間公司提供合共105款VPN，意味香港市民在選擇VPN方面少了一半選擇。

「蘋果審查」另一項在2021年春季進行的調查又發現，七成半港人有使用不同的通訊軟件與人溝通，反映港人頗為倚賴手機軟件程式，報告指出，蘋果手機在香港的市場佔有率頗高，而大量 apps無法下載將會威脅港人的資訊自由。

該組織續稱，過去兩年以來，全球許多媒體及資訊型程式被下架，反映蘋果的自我審查愈來愈多，甚至有為政權服務的可能，特別是蘋果未有就捍衛香港的言論和資訊自由發表立場，憂慮蘋果會否應中國政府要求而加強數碼審查，敦促蘋嬲儘早就此表明立場。

該組織的專案總監 Benjamin Ismail 表示，蘋果以利益為名，令數以百萬計來自不同社會層面的網民受審查，從香港和俄羅斯的研究報告可見，蘋果審查情況嚴重，即使蘋果在俄烏戰爭爆發後暫時退出俄羅斯，又將部分生產線移離中國，但並未減少審查，促請蘋果公開表明其捍衛數碼和資訊自由的立場。

化名李建軍的評論員在自由亞洲電台上指出，蘋果在美國一向注重用戶私隱，但在香港和中國卻從不強調私隱，亦無作出捍衛用家自由和人權的保證。可以肯定，未來香港的Apple ID與中國的Apple ID分別會越來越小，乃至將來香港用戶的資料或被「送中」至雲上貴州。