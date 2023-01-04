韓國通緝一中國“陽性”入境逃遁者惹軒然大波

韓國/新冠病毒/中國

韓國當局4日表示，他們正試圖追蹤一名中國公民，他在抵達時做新冠病毒檢測呈陽性後在隔離設施等待時失蹤。

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據路透社今天報道稱，韓國尋找在新冠病毒檢疫中失蹤的中國公民。韓國一名衛生官員說，該中國人於周二晚些時候抵達首爾附近的仁川國際機場後檢測呈陽性，並被轉移到一家酒店等待隔離，但隨後告失蹤。

這位名為 Kim Joo-young官員說，這名身份不明的中國人已被列入通緝名單。他說，如果被判違反《傳染病控制和預防法》，此人可能會被判處最高一年的監禁或 1000 萬韓元（合 7,840 美元）的罰款。此人將被驅逐出境，並在一段時間內被禁止進入該國。”

周二，韓國宣布對中國入境者進行強制性冠狀病毒檢測，加入了越來越多實施限制的國家名單，原因是人們擔心中國決定取消嚴格的清零政策後會出現一波感染浪潮。

從本周開始，韓國要求來自中國的旅客在抵達時接受 PCR 檢測。從 1 月 5 日起，抵達者可以提交出發前不超過 48 小時的 PCR 檢測陰性結果，或出發前不超過 24 小時的快速抗原檢測陰性結果。

據該報道，自 1 月 2 日以來，共有 2,189 人從中國抵達韓國，韓國疾病預防控制中心表示，590 項檢測結果顯示，有 136 人（占其中的 22.7%）感染了新冠病毒。該韓國機構的數據顯示，周二，281 人中有 26% 的檢測結果呈陽性。

中國公民失蹤一案引發媒體質疑韓國對受感染入境旅客的控制。衛生官員金說，當局無法阻止此類事件是一種“恥辱”。此案還引發了關於限制來自中國的人的公開辯論。