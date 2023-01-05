世界都是哪裡堅持要對中國旅行者入境新冠檢測？

中國/新冠病毒/入境檢測

中國清零破產後引發新冠疫情海嘯爆發，也在全世界引起警惕與防堵。因中國是大國，有政治經濟影響，各個國家決定要對中國放開國門允許出行的中國人施加入境疫情檢測時都掂量後果。儘管如此，越來越多的國家採取謹慎措施，儘力將疫情蔓延風險防堵在境外。最新的消息稱，瑞典也決定對中國入境者施加檢測措施。

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據法新社今天報道稱，在中國宣布從接下來的周日起結束對入境者的強制檢疫後，進出中國的旅行可能會增加，自中國前往世界各地的旅行也劇增。十幾個國家和台灣已決定對來自中國的旅行者實施新的新冠病毒檢測。

美國

從今天5日開始，美國將要求在離開中國前48小時進行新冠測試，結果應為陰性，或者提供文件證明乘客在過去90天內已經從冠狀病毒染疫中轉陰痊癒。

這些規則也適用於來自香港和澳門的旅行者。

歐洲聯盟

從本今天開始，所有從中國抵達法國的人必須出示不足48小時的陰性檢測（PCR或抗原性）證明。

意大利和西班牙也要求進行新冠檢測。德國今天決定採用新冠檢測證明。德國要求至少進行快速抗原檢測。

歐盟本周強烈鼓勵所有成員國要求在中國進行飛行前檢查，並鼓勵歐盟27國在抵達歐洲領土時用隨機測試來補檢測不足。

澳大利亞

抵達澳大利亞之前，入境者需要進行PCR陰性測試，澳大利亞稱北京對感染浪潮 "缺乏完整信息"。

所有來自中國，包括香港和澳門的旅行者都必須持有該檢測證件。

加拿大

加拿大要求在離開中國的兩天內就進行檢測。

英國

從周四開始，所有前往英國機場的中國乘客在登機前必須出示陰性檢測證明。

英國政府還保留了在乘客抵達時測試 "樣本 "的權利，以監測新的變體。

以色列

以色列要求對所有從中國抵達的乘客進行新冠測試，同時建立一個檢測中心加強檢測。

日本

2022年底，日本是首批對來自中國大陸的遊客實行新規定的國家之一，這些中國遊客現在要在抵達時接受強制性檢測。

檢測結果呈陽性的人將在指定設施中被隔離七天。東京還將限制來自中國的航班。

台灣

台灣也實行強制性檢測，對來自中國大陸的旅客在抵達時必須接受唾液檢測。

韓國

韓國採取措施，對來自中國的旅客進行篩查，要求他們在抵達之前和之後提供陰性的新冠測試。

來自香港和澳門的旅行者也需接受檢測。

加納

據加納外交部稱，從周五開始，所有從中國抵達的乘客都必須出示飛行前測試的陰性報告，並接受強制性檢測。

印度

印度要求在從中國和其他亞洲國家出發前不到72小時的檢測結果為陰性，才能進入印度。

卡塔爾

海灣國家卡塔爾衛生部報告說，卡塔爾要求在從中國起飛前48小時內獲得陰性的PCR測試結果。

據卡塔爾通訊社說，抵達後被檢測出新冠感染者 "必須被疫情隔離"。

摩洛哥

摩洛哥採取最嚴格的措施：它禁止所有來自中國的旅行者，"無論是什麼國籍"，進入摩洛哥領土。

摩洛哥外交部稱，禁令措施從周二開始進行執行，"直到進一步通知"，以避免摩洛哥出現新一輪引起感染及其所有後果。