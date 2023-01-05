世衛不信任中國疫死報告 拜登對中國處理疫情擔憂

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美國總統拜登對中國處理新冠病毒疫情的方式表示擔憂，此前世界衛生組織表示，該組織對中國報告的病毒死亡人數不足批評不反映中國疫情實情。路透社稱，這些言論反應可能會在今天就引起中國方面不高興的回應。

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據路透社今天報道稱，美國總統拜登對中國的新冠病毒疫情反應表示擔憂，因為世衛組織懷疑中國所報告的死亡人數。世衛組織稱中國低報入院人數和死亡人數。

中國自從上個月取消嚴格的清零控制以來，美國是對來自中國的旅客實施限制的十幾個國家之一。

全球衛生官員現在正努力應對中國一場正讓醫院和一些殯儀館不堪重負的疫情局面，但這種情況與中國官方公布的病毒死亡人數較低的情況不符。

世界衛生組織 緊急事務主任邁克·瑞安 (Mike Ryan) 周三在媒體吹風會上說，目前中國公布的數字不足以反映住院人數、重症監護病房患者和死亡人數。

幾個小時後，美國總統拜登發表講話說，他對中國處理疫情的方式感到擔憂。拜登批評說，對數據，他們非常敏感。

路透社說，世界衛生組織關於缺乏數據的評論是迄今為止這個組織最重要的評論之一，北京可能會在5日晚些時候舉行外交部例行新聞發布會時做出批評回應。

不過中國官方媒體周四沒有立即報道拜登或世界衛生組織的言論。中國政府最近淡化了局勢的嚴重性。

中國報告周三在大陸新增 1 例新冠病毒死亡病例，而一天前為 5 例，官方死亡人數達到 5,259 人。

路透社說，作為世界上新冠病毒死亡人數最低的國家之一，中國經常被指責出於政治原因少報感染和死亡人數。中國衛生官員表示，只有感染該病毒的患者因肺炎和呼吸衰竭導致的死亡才被歸類為 COVID 死亡。

自 2019 年底在中國中部城市武漢首次爆發大流行以來，各國計算新冠病毒死亡人數的方法各不相同。然而，中國以外的疾病專家表示，這種方法會遺漏其他幾種廣泛認可的可能致命的新冠病毒併發症，從血栓到心臟病發作，再到敗血症和腎衰竭。

國際衛生專家預測，如果不採取緊急行動，今年中國至少有 100 萬人死於新冠肺炎。總部位於英國的健康數據公司 Airfinity 估計，中國每天可能有大約 9,000 人死於新冠病毒。