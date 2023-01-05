世衛懷疑拜登批評後 中國說疫情可控

中國/新冠病毒

在美國總統拜登表達擔憂並且世界衛生組織批評北京低報了新冠病毒死亡人數之後，中國5日為中國處理正在肆虐的新冠病毒疫情的方式進行辯護。

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據路透社今天報道稱，世衛組織緊急事務主任邁克瑞安周三表示，中國官員在幾個方面的數據代表性不足，這是該聯合國機構迄今為止最為批評性的一些言論。

中國在遭到抗議後，於上個月取消了對新冠疫情的嚴格控制，放棄了三年來的清零政策。

中國外交部發言人毛寧5日在北京舉行的例行媒體吹風會上說，中國已透明、迅速地與世衛組織分享 新冠病毒疫情數據，並表示中國的“疫情是可控的”。據毛寧說：“事實證明，中方一直本着合法、及時、公開、透明的原則，與世衛組織保持密切溝通，及時分享有關信息和數據。”

中國國家衛生委員會和外交官表示，中國官員和專家周四在與世界衛生組織及其成員國的在線會議上概述了最新情況。

周三，中國大陸報告了 1 例新的新冠死亡病例，而一天前為 5 例，官方報告的新冠疫情死亡人數為 5,259 人。

據世衛組織緊急事務主任瑞安表示，中國的入院人數、重症監護病房患者和死亡人數不足，並表示北京對新冠病毒相關死亡的定義過於狹窄。

幾小時後，美國總統拜登對中國處理新冠疫情的方式表示擔憂，這場疫情導致醫院人滿為患，一些殯儀館不堪重負。拜登對記者說：“他們非常敏感……當我們暗示他們沒有那麼透明坦率時。”

法國衛生部長表達了類似的擔憂，而德國衛生部長卡爾·勞特巴赫 (Karl Lauterbach ) 對與美國住院人數增加相關的新的新冠病毒亞變種表示擔憂。